Un hombre de 77 años llevaba desaparecido 43 días en la ciudad de Córdoba cuando su cuerpo fue encontrado este jueves en un galpón a pocos metros de la casa de su ex pareja.

Se trata de Eduardo Saad, quien fue visto por última vez el pasado 30 de junio cuando su familia denunció que él había dejado su camioneta estacionada frente a la vivienda de su ex esposa, situada en Las Playas al 1300, en barrio Escobar, y nadie lo volvió a ver.

Al declarar, su ex esposa Juana dijo que ella no lo había visto aquel día, que se fue al médico y cuando regresó, vio la camioneta allí estacionada, pero que Saad no estaba. Como no regresaba, ella se preocupó y les avisó a los hijos que tienen en común, Inés y Javier.

Desde ese momento, el fiscal Horacio Vázquez, que interviene en la causa, ordenó varias diligencias para dar con el paradero, como localizar el teléfono celular de Saad, que lo cargando la batería en la mesita de luz de su departamento; y el análisis de las cámaras de seguridad privadas y públicas, aunque ninguna registró imágenes del hombre.

La investigación también llevó a la inspección de los márgenes del río Suquía, con buzos especializados, así como varios espejos de agua más grandes de la provincia. Sin embargo, ninguno de estos operativos tuvo resultados positivos.

Al tener antecedentes de ludopatía, los pesquisas también entrevistaron amigos de Saad y sumaron un rastreo por diversos casinos. Todas esas pistas fueron negativas.

Frente a tanto desconcierto, los investigadores regresaron al lugar donde el hombre dejó la camioneta y un vecino dijo haberlo visto por última vez. Allí, unos 43 días después, encontraron este jueves al mediodía el cadáver estaba detrás de varios bultos en el galpón vecino a la casa de la ex pareja.

El hallazgo lo hizo el propio hijo de la víctima, Javier, que ingresó al lugar donde sentía un fuerte olor y tras unas columnas de bolsas de arpillera, donde su padre solía almacenar la chatarra de metal que juntaba para luego revender, encontró el cuerpo.

A partir de esta novedad, el fiscal Vázquez llegó al lugar y ordenó que nadie tocara nada hasta que trabajaran los investigadores de la Policía Judicial.

De manera escueta, el funcionario judicial se limitó a confirmar el hallazgo del cadáver: “Ahora queremos dilucidar la causa eficiente de su fallecimiento y a partir de ahí veremos qué medidas vamos a adoptar”.