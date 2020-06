Un hombre fue asesinado a puñaladas por delincuentes que le robaron 70.000 pesos y un teléfono celular en la ciudad rionegrina de Viedma, y por el crimen hay tres detenidos con prisión preventiva, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho, que se dio a conocer este martes, ocurrió el domingo a la madrugada cuando la víctima, identificada por la Policía como Alberto Ñancucheo, fue abordada por tres asaltantes cuando circulaba en su auto Chevrolet de color beige oscuro en inmediaciones del barrio Álvarez Guerrero de dicha capital de la provincia de Río Negro.

En esas circunstancias, golpearon y le provocaron heridas con un arma blanca a Ñancucheo que derivaron en su muerte y escaparon del lugar, y finalmente a las pocas horas fueron detenidos por efectivos policiales.

En la audiencia de formulación de cargos, celebrada este martes, la fiscal del fiscal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro, Maricel Viotti Zilli, imputó a los dos hombres y a la mujer apresados por el “homicidio en ocasión de robo” de Ñancucheo.

Según la fiscal, la mujer subió al auto del hombre y le pidió que se dirigiera al barrio Álvarez Guerrero, donde al detenerse los otros dos ladrones “abordaron el vehículo y en su interior golpearon y agredieron a la víctima con un arma blanca produciéndole lesiones en el cráneo, rostro, cuello y el brazo izquierdo. Fueron estas últimas la que causaron la hemorragia y su muerte”.

Viotti Zilli expresó que los delincuentes “se apoderaron de un teléfono celular, aproximadamente 70.000 mil pesos en efectivo y las llaves de su vehículo, y luego de cometer el hecho, abandonaron el vehículo en el canal del desagüe ubicado en calles 113 y 112 del sector conocido como la Toma 2 de enero".

La representante del MPF rionegrino aseguró que como sustento probatorio cuenta con las huellas encontradas en el vehículo donde encontraron el cuerpo de Ñancucheo; el acta policial redactada por los oficiales que llegaron al lugar; informes médicos; resultados de la inspección, el rastrillaje aéreo y las imágenes de las cámaras del Sistema de Seguridad 911.

Asimismo, también elementos secuestrados como teléfonos celulares, prendas de vestir, calzado y elementos coincidentes con los que se habrían utilizado para provocarle la muerte a la víctima; y el correspondiente informe de la autopsia.

La defensa de los imputados, ejercida por Marta Ghianni y el adjunto Adrián Zimermann, se opuso cuestionando a la Fiscalía al sostener que "no se ha puesto en el lugar y espacio determinado a estas tres personas, no se explicó el reparto de tareas, no existen elementos que los ubiquen allí sólo una mera descripción de elementos".

Pero fue rechazada por el Fiscal Jefe Juan Pedro Peralta, y el Juez de Garantías, Juan Martín Brussino tuvo por formulados los cargos y declaró abierta la investigación por el plazo de cuatros meses. Finalmente, Peralta pidió la prisión preventiva de los tres imputados que fue dispuesta por el juez Brussino por el término de tres meses.