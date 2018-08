Sucedió en la madrugada del domingo en la localidad bonaerense de la Plata, más precisamente en el barrio Los Hornos. Allí, los vecinos se alertaron al escuchar los gritos desgarradores de un hombre envuelto en llamas que yacía cerca de un altar con las fotos del día de su casamiento.



Sobre la calle 140 y 54, el cuerpo calcinado fue identificado como Héctor Oscar Navas, de 45 años. Junto a él, quedó su encendedor, una billetera, un celular y las fotos conmemorativas junto a su esposa, formando una especie de santuario.



Las fuentes policiales informaron que no era la primera vez que Navas intentaba suicidarse y que tenía antecedentes de depresión. Se investiga si hubo un hecho determinante que lo impulsó a tomar la drástica decisión.



El sábado pasado Navas terminó con su matrimonio lo que, según las pesquisas, pudo haber derivado en el trágico suceso y explicaría las imágenes con su ex esposa.



Los vecinos llamaron al 911 y un móvil de la Comisaría 3º de La Plata se acercó hasta el lugar que encontró a "un sujeto de sexo masculino con quemaduras en todo su cuerpo sin aparentes signos vitales".



El mismo informe precisa que a pocos metros metros del cadáver había "un encendedor, un celular y fotografías".



Los agentes llamaron a una ambulancia del SAME, que confirmó el fallecimiento del sujeto y en la escena trabajó la Policía Científica y personal de Morgue Judicial.