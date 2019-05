Un muchachode 21 años fue asesinado en barrio Comercial, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, al momento en el que intentó evitar que le robaran un teléfono celular a su papá. El hecho ocurrió en avenida Vélez Sarsfield, a la altura del 6100.

El dramático suceso tiene como agravante que el celular que fue robado es un Nokia 1100, un modelo que mucha gente recuerda por el clásico juego de la "viborita", pero que fue fabricado entre 2003 y 2007.

Barrio Comercial. Vélez Sársfield al 6300, el lugar donde ocurrió el crimen.

De acuerdo a las autoridades, los dos delincuentes empezaron a pelearse con ellos para luego huir corriendo y a los tiros. Dos balazos impactaron en el intercostal izquierdo de Gabriel. Otra bala dio en la pierna derecha del padre. Los dos fueron llevados de urgencia al hospital Príncipe de Asturias, lugar donde el joven murió.

Gabriel tenía un hija de dos años. Su papá, Julio César Fernández, que se encuentra internado fuera de peligro dijo a los medios que su hijo quiso defenderlo: "Le tiró con una piedra cuando vio que los dos, con gorros, estaban encima de mío".

“Nos destrozaron la vida. No sé cómo vamos a salir adelante. Mi hijo no está más... No caigo todavía. Y todo por un celular de mierda.”, expresó el padre del joven.

Gabriel Córdoba tenía 21 años. Era padre de una nena.

Después del crimen, fue detenido Ricardo Guzmán de 34 años en el marco de un operativo cerrojo. "El sujeto fue imputado por homicidio en ocasión de robo. El otro delincuente que habría participado del asalto fue identificado y se están llevando a cabo distintos allanamientos para dar con él". detalló el comisario Fernando Jones.

El cómplice del delincuente está siendo intensamente buscado, se estudian más detalles del robo con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona. El caso es investigado por la fiscalía Distrito 1, Turno 6, a cargo de José Bringas.