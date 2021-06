Un hombre que vive en la localidad de San Pablo, en Tucumán, fue víctima de un intento de asalto y sufrió un disparo en el tobillo, efectuado por uno de los dos delicuentes armados. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa del damnificado y los vecinos reclamaron por mayor presencia policial, ante la crecida de robos en ese barrio tucumano.

"Salía de mi casa y me envoscaron dos motochorros antes de que llegara al auto. Forcejeamos con uno de los ladrones, no iba a dejar que se lleve mi celular así nomás", contó el hombre llamado César, al medio local La Gaceta.

Uno de los delincuentes, que se movilizaba en una moto Honda CG, "hizo un tiro al aire" antes de que el hombre lograra sacárselo de encima con un empujón. "Parece que le dio bronca que no pudo robarme y me hizo un tiro que me lastimó el tobillo. Gracias a Dios vengo de hacerme todos los estudios y no hay nada roto; una lesión menor”, relató la víctima.

“Hemos naturalizado el azote de estos tipos. Todos los días nos roban y ya hasta nos parece normal”, protestó Ezequiel Domínguez, un vecino de César, quien también indicó que los robos "suceden seguido", y afirmó que los delincuentes asaltan "al más débil o desprevenido".

.

César aclaró que la violencia de este ataque "no es tan frecuente", y que para él tiene que ver con que decidió enfrentarlos. "Es algo negativo que uno no les tenga miedo, esto pudo haber sido mucho peor para mí", opinó.

"La Policía llegó rápido. Hay veces que los uniformados actúan impecablemente y otras que no, pero el problema es que cuando hacen todo bien y detienen a un ladrón, no falta el juez que los libera, y así seguimos inmersos en la calesita o puerta giratoria. Es un problema con las leyes", consideró César, quien agradeció a los vecinos del barrio por haber encendido la alarma vecinal a tiempo y por haber llamado al 911 con mucha rapidez.

Por ahora, la Policía busca intensamente a los delincuentes profugos, que presuntamente serían "dos conocidos ladrones" de un barrio cercano.