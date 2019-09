Tras la detención del argentino Daniel "Maguila" Puccio, el ex juez del caso Alberto Piotti brindó detalles exclusivos del clan que cometió asesinatos y secuestros extorsivos en los años ochenta.

Piotti se refirió al clan de los Puccio en diálogo con Crónica HD y manifestó: "Eran desplojimos para delinquir. Maguila heredó lo peor de su padre, su lado más perverso, vivía torturado, estaba sometido a ese hombre que era un mitómano, un delirante".



Agregó: "Maguila demostró ser un hombre con contradicciones constantes. Yo no creo en sinceros arrepentimientos de su parte. Uno no sabe que estaba haciendo en Brasil pero, con un documento falso seguro que nada bueno. Acá en Argentina no hay posibilidad de perseguirlo ni tiene ningún pedido de captura. Por lo tanto, no entendemos qué hacía con esos archivos en su poder".

Además, apuntó contra él y detalló: "Nadie que vivía en esa casa podía desconocer lo que estaba sucediendo. Vos no podés tener gente secuestrada y no enterarte de lo que está pasando". Luego, reveló: "la plata de esos secuestros nunca apareció. Seguramente, se las repartieron entre todos y la gastaron".

Maguila permanecerá por un tiempo aún no determinado en la cárcel CDP Pinheiros, ubicada en el barrio Vila Leopoldina, en la zona oeste de Sn Pablo, un penal común que tiene capacidad para 2.100 presos.



Luego, será llevado a la penitenciaría de Itaí, unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad de Sao Paulo, donde funciona la única cárcel de extranjeros para Brasil, hasta el fin de su proceso por falsificación de documentos.



Puccio, quien no tenía pedido de captura de Interpol, mostró un documento brasileño falsificado durante un control policial al micro en el cual viajaba desde Foz de Iguazú en la ciudad de Itú, a 60 kilómetros de la ciudad de San Pablo.