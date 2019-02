Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en 2006 en Tucumán aseguró este martes que "los asesinos de Paulina siguen caminando entre nosotros", tras conocer la sentencia del juicio por el crimen de su hija.

"Se ha dado un paso trascendental en la búsqueda de la verdad y la justicia porque se ha probado la maniobra de encubrimiento que han llevado adelante algunos de los imputados", dijo Lebbos a la prensa.

"Pero todavía nos queda una ardua y larga lucha porque sigue abierta la investigación por el crimen de mi hija", agregó.

El padre de la chica y querellante del litigio explicó "es por eso que el tribunal ordenó la investigación de otras personas que no estuvieron imputadas en este juicio" como Cesar Soto (pareja de Paulina) y Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado del ex gobernador José Alperovich).

Con respecto a la decisión del tribunal de absolver a Roberto Luis Gómez, el único acusado por la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de la joven, sostuvo: "Voy a leer los fundamentos junto con mi abogado para ver qué fue lo que sucedió".



Por último, Lebbos expresó: "Entiendo lo que está sufriendo la familia de los condenados porque es lo mismo que nosotros venimos sufriendo hace mas de 13 años cuando la asesinaron a Paulina".

"Pero quiero dejar en claro que ni yo ni mi hija generamos ese sufrimiento, sino estos delincuentes que se dedicaron a encubrir un crimen", concluyó.

Por otro lado se supo que Virginia Mercado, amiga de la víctima, será juzgada por el delito de falso testimonio

Mercado prestó declaración en el juicio por primera vez en febrero del año pasado e hizo una reconstrucción de la noche del 26 de febrero de 2006, cuando salieron a bailar a un boliche de la zona del Abasto junto con Paulina y un grupo de amigos.

Al salir del boliche tomaron juntas un remisse, la chica descendió pero Paulina siguió viaje y desapareció. Fue encontrada asesinada el 11 de marzo de ese año a la altura de Tapia, a 30 kilómetros de la capital tucumana, al costado de la Ruta Provincial 341 que conduce a Raco.

A principios de marzo de este año el abogado Gustavo Morales, defensor del acusado de encubrimiento Eduardo Di Lella, solicitó una ampliación testimonial de Mercado.