Tres delincuentes asaltaron a un matrimonio en su domicilio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego de ingresar a la terraza y arrojar agua al patio para que los propietarios salgan de sus casas y lograr sorprenderlos.



El singular robo se produjo este domingo en una vivienda situada en Pueyrredón al 1.500, de esa localidad del partido de La Matanza, en la zona oeste del conurbano.



Al parecer los delincuentes pensaron que los integrantes del matrimonio eran los propietarios de una metalúrgica lindera a la casa. Sin embargo, no tenían ninguna relación.



La dueña de la casa, Ana Leone, relató que todo se inició cuando salía de compras mientras su esposo aún descansaba, vio que caía agua de la terraza y temió que se hubiera roto un caño del tanque.



"Salgo para ver, me voy por la escalera al lavadero de arriba y veo que hay personas en la terraza. Ahí fue cuando me agarró uno de los pibes y me metió adentro", explicó la mujer.



Los asaltantes habían conectado una manguera a una canilla para tirar agua sobre un patio, provocar la salida de un habitante de la casa para reducirlo y poder acceder a la misma.



Fue así que los delincuentes redujeron a la mujer y a su esposo al que golpearon para exigirle "las cosas de la fábrica".



"Pensaron que somos los dueños de la fábrica que está al lado, pero nada que ver", sostuvo la mujer.



Los delincuentes golpearon en la cabeza a su esposo y revolvieron toda la casa, dejando un gran desorden y dañando algunos muebles, en búsqueda de efectivo. Finalmente, escaparon con el dinero que había en la casa, además de un equipo de DVD y una notebook.



"Estamos pasando un momento bastante feo, con mucho pánico, porque cuando no asaltan una casa, asaltan un departamento, y así constantemente", expresó.