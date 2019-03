Los restos humanos descuartizados que fueron hallados el domingo en una casa de la Villa 31 del barrio porteño de Retiro pertenecen a una mujer de nacionalidad paraguaya que vivía allí con su pareja, que quedó imputada aunque aún no fue detenida.



Las pericias realizadas por peritos de la Policía de la Ciudad determinaron que en la escena del crimen no había dos o más cadáveres, como supusieron en un principio los investigadores, sino que se trataba de un solo cuerpo que había sido desmembrado.

La policía irrumpió en el domicilio tras la denuncia de los vecinos (Crónica).

Los pesquisas identificaron a la víctima fatal como Liliana González, de 37 años, quien residía en la casa. A raíz del macabro descubrimiento, fue imputada su pareja, Waldo Servian Riquelme, de 33, quien fue visto por última vez el sábado por la tarde y aún no fue localizado.



Por ese motivo, el fiscal en lo Criminal y Correccional 14, Andrés Madrea, quien interviene en la investigación, ordenó su captura y prohibición de salida del país.



Macabro hallazgo



La policía encontró restos humanos en la casa 108 de la manzana 110 de la calle 13 dentro de la Villa 31 de Retiro, donde vivía la pareja de extranjeros.



Los vecinos alertaron a la policía luego de sentir olores nauseabundos provenientes del domicilio y no obtener respuesta cuando tocaban a la puerta.



Además, algunos de los familiares de la pareja señalaron que no sabían nada de ellos desde el sábado a las 17, por lo que la policía, con previa autorización judicial, irrumpió en el domicilio.





Los efectivos de la Unidad de Prevención Barrial 4 y de la Comisaría Comunal 1 que intervinieron e ingresaron al domicilio no detectaron puertas ni ventanas forzadas ni desorden en el lugar. Sin embargo, la llegar al baño, encontraron los primeros restos humanos desmembrados.



En la planta superior también se hallaron otros restos cadavéricos alrededor de un perro, por lo que se investiga si fueron trasladados hasta allí por el propio can.