Si bien no sulen contarlo, es mucho más frecuente de lo que se hace público la consulta de los policías a videntes. Sobre todo en casos en los que no hay pistas concretas, como pasa ahora con Guadalupe Lucero.

Hay casos en los que la misma vidente al tener un sueño por ejemplo, donde está la persona desaparecida o alguna cuestión que permita resolver un crimen, se acerca a los investigadores a contarles esa vivencia.

.

"No lo voy a negar. Si he consultado en mis investigaciones a una tarotista de confianza personal, no una vidente, pero ante casos que no encontrabamos respuestas intentamos con las cartas. Ella nunca nos cobró. Y laverdad es que las cartas nos guiaron pero no fueron definitorias a la hora de resolver los casos", dice a cronica.com.ar un policía retirado.

Los clarividentes, dicen tener poderes paranormales a través de los cuales pueden "ver más allá" de la realidad.

Dicen que la intervención de videntes permitió esclarecer un brutal crimen ocurrido hace muchos años en un barrio periférico de la ciudad de Quimilí. Allí, sin pistas sobre los asesinos, la policía solicitó la ayuda de una vidente oriunda de Charata, Chaco, y a los 15 días llegaron a los delincunetes.

Por un robo, que no podían resolver, los investigadores llamaron a una vidente quien los guió hasta el preciso lugar donde estaban enterrados las computadoras, equipos de música y una moderna consola de audio. Claro, nada de esto figura en los expedientes, no suele dejarse constancia de esas consultas.

"Si me ha pasado de consultar cuando ya no tenía como seguir. No voy decir si me sirvió no no para resolver una investigación. Lo que sí, es que este vidente nunca nos cobro. Una vez nos pidió ir a lugar donde habían pasado los hechos", dijo un ex jefe policial.

"En el caso de los desaparecidos más allá de la foto, piden algún objeto personal de ellos", agrega.

"En en año 1986 en un provincia había seis violadores, que habían atacado a adolescentes. Me contactaron, no voy a decir cual, para preguntarme que veía, y adonde estaban, porque faltabam dos. Dije que uno era pintor, vi el barrio y lo describí", dice Fabiana Aquin que es médium.

.

"También me contactaron para un chico que estaba desparecido, hice una canalización y dije aproximadamente dónde podia llegar a estar", continúa Fabiana . "Yo no lo cobro esto, al contrario me da mucha satifacción poder ayudar".

En el caso Pomar, la familia que estuvo desaparecida y finalmente habían tenido un accidente y el auto había quedado en un descampado. Fueron varios los videnetes consultados y los que se acercaron por sus propios medios. Llegó a decirse que se los habían llevado extraterrestres, pero más allá de los disparatadas teorías que se hablaban en las mesas de café, hubo videntes que dijeron visualizar a la familia muerta en un campo, y fue en un pastisal a la vera de la ruta donde estaban.

"En algunos casos se consulta a videntes, pero no debe hacerse público porque la investigación pierde seriedad. En general se recurre a ellos ya en un acto de desesperación cuando se realiazaron todos los métodos convencionales y legales, claro, y no se llegó a nada. Si los fiscales lo hacen no sé, jamás uno de ellos me comentó que lo hicieran", dijo otro investigador y agregó: "se que no es un recurso ortodoxo, pero tampoco le hace mal a nadie, y ni siquiera cuesta dinero porque esta gente no cobra en estas sitiuaciones".

"Me pasó lo contrario. Estaba en una búsqueda y la familia me trajo a su tarotista para que ayude en la investigación. Para mi era un molestia, pero es dificil decirle a los padres. El caso se resolvió gracias a nuestra investigación, que nada tenía que ver con lo que decía la tarotista", sostiene un policía.

“ Policías no, pero hay abogados que consultan por casos. Me han preguntado por personas desaparecida. y salió como yo les dije. Era lo que me salía en las cartas”, dice la tarotista Aldana Ronel.

Es un secreto a voces, aunque no lo admitan en público, hay investigadores que recurren a los videntes.

Para la ficción esto estáblanqueado. Hay una serie donde una mediun trabaja con un fiscal y en literatura no se esconden este tipo de consultas. Claro siempre queda la duda si pasa en la realidad.