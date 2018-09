Su perfil de Facebook.

Se trata dede 25 años acusado de haber asesinado a su parejade 22 en un inquilinato de la ciudad misionera de Posadas , donde vivían desde hace dos meses.Carleris fue hallado inconsciente e intoxicado con psicofármacos por lo que fue internado de urgencia y se encuentra fuera de peligro en el hospital Madariaga. Será indagado por el juez de Instrucción Uno,Por otro lado, el cuerpo de Natalia que presentaba fauna cadavérica, lo que decantaba su grado de descomposición de aproximadamente cinco días, es examinado en la morgue para determinar las causas de su muerte.El sospechoso es oriundo de Chaco y en su cuenta de Facebook dice ser ex jugador de Chaco For Ever, tatuador y fan de Guns N’ Roses. Sus conocidos dicen que vivía de changas, informa el medio Misiones online."Lucifer te entrego mi cuerpo para salvar el alma y corazón de Natalia", decía parte de la carta que será analizada por psicólogos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial.Según los investigadores, Carleris no tenía intenciones de deshacerse del cuerpo de su mujer y convivió con el cadáver al menos cinco días.