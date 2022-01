Tras el fallecimiento de Luis Eduardo Conde, ex abogado del empresario Franco Macri, tomaron trascendencia las declaraciones que realizó en una entrevista de radio realizada meses atrás.

"Si me llega a pasar algo, hagan una oración por mí", dijo el letrado en AM 530 Somos Radio.

Durante la conversación, el pasado 27 de julio, Conde se mostró preocupado y aseguró que temía por su vida y la de su familia. Además, reveló que tuvo custodia de la Prefectura durante 12 años.

Por otro lado, y en el marco de la misma entrevista, el ex abogado del padre de Mauricio Macri, se refirió a la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Me pregunté, después de estar 10 horas sentado porque se me paralizó el cuerpo, por qué a Nisman y no a mí, porque la causa la llevamos los dos adelante", manifestó.

.

Y completó: "Acá falleció la hermana, el esposo, el papá, Nisman, el juez de Misiones y cuantos más que no sabemos. La pregunta que me hago es por qué yo quedé con vida".

Conde tenía vínculo con la familia Macri desde hace más de 20 años. Antes de representar al empresario, trabajó para su hija Sandra Macri y, posteriormente, para su marido, Daniel Lorenzo.

El accidente en el que falleció el abogado sucedió el jueves por la tarde cuando se trasladaba junto a otro hombre por la ruta Nº20, en La Pampa, a bordo de un vehículo Toyota Camry 2.4.

Tras una maniobra que aún se intenta establecer, perdieron el control del automóvil provocando el despiste y posterior vuelco. Según contaron medios locales, Conde se trasladaba como acompañante, mientras que el conductor se encuentra hospitalizado con heridas leves.