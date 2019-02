El cuerpo sin vida fue hallado dentro de un placard con cemento, en una vivienda situada en Corbacho al 1500, en la localidad de Villa Santa Rita, en dicho partido del sur del conurbano, y la supuesta homicida, Gilda Rosalia Acosta Duarte quedó detenida acusada del delito de homicidio de su pareja, Richard Alejandro Sánchez Escobar, ambos de nacionalidad paraguaya.



La homicida confesó ante personal policial que había asesinado a su marido en el mes de diciembre, sin embargo, vecinos del barrio aseguran que vieron a la víctima, por última vez, el pasado domingo, hace aproximadamente 96 horas.



La mujer aclaró que mató a su concubino porque éste había violado a su hijo de 13 años. A raíz de estos hechos, se le realizarán pericias psiquiátricas a la detenida, mientras que el menor será escuchado en Cámara Gesell.



Una vecina que vive hace más de 40 años en el barrio, de nombre Mabel, dialogó con los medios y aclaró: "Al hombre lo vimos el último domingo". De hecho, Mabel destacó que el pasado lunes "vimos a dos muchachos que no son del barrio, bajando materiales (de construcción) de un coche" hasta la vivienda de la confesa asesina.



Además manifestó que la familia no se relacionaba mucho con otros vecinos: "Acá todos nos conocemos desde hace años, ellos hacía poco tiempo que estaban en el barrio. La gente no se sabe nada de ningún abuso, eso se comenta en la tele".



