Una joven de 19 años que desapareció hace seis días fue hallada muerta este jueves, con signos de haber sido estrangulada, en un descampado de la Ceamse de José León Suárez, informaron fuentes judiciales y policiales.



El hallazgo del cuerpo que estaba tapado con una cortina de baño se produjo este mediodía en San Martín y calle 4 del asentamiento conocido como Independencia, de esa localidad del partido de San Martín.



"La causa de la muerte habría sido violenta, factiblemente por asfixia en el cuello ya que tiene signos de ahorcadura y no hay signos de defensa", dijo una fuente judicial.



La víctima, llamada María Angélica Andrada (19), tenía puesto un pantalón y una remera negra y estaba sin zapatillas y su cadáver fue reconocido por su propia madre, quien le contó a la policía que tenía problemas de adicciones y hacía seis días que no regresaba a su hogar.

.



Según las fuentes, la mujer explicó que no había formulado denuncia por paradero porque era frecuente que su hija se ausentara de la casa.



El caso es investigado por el fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín, quien ordenó preservar el sitio del hallazgo para el trabajo de los peritos y estuvo en el lugar para dar las primeras directivas en la investigación.



Al respecto, dispuso que se realice la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas de la muerte y si hubo abuso sexual.



"No tenemos probado que haya signos de agresión sexual, al menos todavía, hay que hacer los hisopados y ahí tendremos un dato más firme", sostuvo la fuente consultada.



En la zona no hay cámaras de seguridad que hayan captado el momento del ataque y la joven no usaba redes sociales, por lo que no puede determinarse aún con quien pudo haberse encontrado previamente.