En la ciudad misionera de Posadas, los vecinos alertaron a las autoridades por un intenso olor nauseabundo que salía de una casa lindante. Al inspeccionar, descubrieron el cuerpo en descomposición de una joven de 22 años dentro de una heladera.



Según se detalló, se trata de Natalia Samaniego quien fue hallada envuelta en una frazada y por el hecho detuvieron a su novio, Juan Martín Carlegui de 25 años, quien habría ofrecido su alma al diablo en una carta a cambio de la vida de la mujer.



Al momento del arresto, se encontraba bajo los efectos de un alucinógeno o veneno.



Los detalles del hecho



La Comisaría Segunda de la ciudad recibió un llamado de alerta a as 19:30 por parte de un vecino sobre un terrible olor que salía de una casa vecina. Sin embargo, nadie sospechaba que podrían encontrar el cuerpo sin vida de una joven.



Cuando la policía arribó al monoambiente ubicado sobre la avenida Santa Catalina 2578 debieron forzar el ingreso y romper la puerta.



Una vez dentro del departamento del complejo, el olor fue descripto como "insoportable" y encontraron al sujeto inconsciente sobre la cama con un grave cuadro de intoxicación.



Los investigadores determinaron que el fuerte hedor provenía de una heladera tapada con unas sábanas para que no se abra. Una vez que la inspeccionaron descubrieron lo peor, el cadáver en descomposición de una joven.



Para ese momento, los paramédicos lograron reanimar al muchacho que estaba sobre la cama y lo trasladaron hasta el Hospital Madariaga. Por otro lado, Criminalística preservó la escena y trabajó para realizar todas la pericias.



Los especialistas añadieron que el cuerpo presentaba "fauna cadavérica", esto sucede cuando un conjunto de insectos, parásitos y microorganismos se alimentan de los cuerpos.



Por esta razón, se cree que la joven llevaba entre cinco y ocho días sin vida pero no se pudieron establecer las causas de la muerte. De todas formas, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizará una autopsia.



La carta



Durante la requisa realizada en el hogar encontraron una carta dirigida al Diablo, por lo que se decanta que el crimen pudo haber sucedido en el marco de un ritual satánica.



Además, no se descarta que el sospechoso haya intentado suicidarse mediante intoxicación ya que descubrieron gran cantidad de pastillas de clonazepam. El joven permanece internado y con custodia policial.



Las autoridades



El juez de turno, Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno, estuvo presente en el lugar del hecho.



El magistrado manifestó: "El propietario de estos cuartos de alquiler se había presentado a cobrar el alquiler y había sentido olor nauseabundo. Vinimos, entramos y efectivamente el olor provenía de una heladera. Había una persona inconsciente en la cama".



También, fue el encargado de confirmar que el cuerpo fue llevado a la morgue, que "tenía varios días fallecida" y descartó que estuviese descuartizado. Además, indicó que se habían mudado hacía dos meses y no había denuncias por violencia de género.



Los efectivos de la Comisaría Segunda y los peritos de Criminalística intervinieron en el hecho al igual que los investigadores de la Dirección Homicidios y el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).