La fiscal Silvia González Bazzani, de Malvinas Argentinas, apeló la excarcelación extraordinaria otorgada por un juez a madre e hija que mataron de 185 puñaladas a su esposo y padre, respectivamente, en la localidad bonaerense José C. Paz, por lo que seguirán detenidas hasta que la resolución quede firme.



María, una de las hermanas, recordó que la fiscal Bazzani había recibido en enero de 2018 una denuncia de violencia de género a la mujer que terminó matando a su marido y "nunca hizo nada por ella".

"La fiscal la acompañó y le tomó la denuncia. Paola le pidió ayuda a ella y nunca hizo nada. En ese momento, mi hermana se quedó un mes en mi casa y le festejó el cumpleaños a Milagros en casa. Fue la misma Bazzani la que la recibió aquella vez", dijo María.

La medida fue apelada por la fiscal y notificada al defensor oficial de ambas mujeres, Javier Chirinos, quien solicitará una audiencia pública ante la Cámara de Apelaciones y Garantias de San Martín para definir si se hace lugar o no a la excarcelación.

El 15 de este mes, el juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Brizuela, ordenó la excarcelación extraordinaria de Paola Elvira CórdobaPaula Milagros Naiaretti, detenidas por el homicidio de Alberto Elvio Naretti.

En su resolución, el juez impuso como condiciones que Córdoba y su hija permanezcan los primeros 30 días de libertad en la casa de una hermana de la primera y que no se alejen a más de 100 kilómetros mientras sigue la investigación. Pero antes de otorgar el beneficio resolvió notificar a la fiscal, quien finalmente rechazó la medida.

Las excarcelaciones de madre e hija habían sido requeridas por el defensor Chirinos, quien consideró que ambas mujeres cometieron el ataque contra Naiaretti en una "situación de violencia de género histórica".



"Consideramos que este hecho se realizó en una situación de violencia de género histórica, de muchos años, más de 20 años que sufría Paola, esta violencia era económica, física, tortura y prostitución. No sólo ella sino también sus hijos", explicó el defensor.



Chirinos sostuvo que Naiaretti no sólo realizaba amenazas de muerte a Paola Córdoba y a sus hijos "sino también a los sobrinos" y que cuando la mujer fue indagada contó "con lujo de detalles todo lo que aconteció no sólo esa noche sino lo que sucedió durante muchos años, toda su historia de tanta violencia y vejaciones".

El defensor oficial también remarcó que ningún organismo del Estado pudo darle una respuesta. "Paola hizo innumerables requerimientos, no sólo a la Justicia sino a otro tipo de organismos como la Dinaf (Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de José C. Paz) y a lugares con abogados de asistencia gratuita, y nadie le dio respuesta", señaló. Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo último.

Su esposa fue la que llamó al 911 para avisar que lo había asesinado a puñaladas.