Por Gabriel Arias

"El primer paro de las mujeres fue cuando esos sinvergüenzas mataron a mi hija, y este segundo paro es porque la mataron los jueces, entonces fue un crimen cometido a Lucía dos veces". La contundente frase pertenece a Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la chica asesinada hace dos años en Mar del Plata y por cuyo hecho, no hubo condenado por la justicia.

En plena jornada del paro nacional de mujeres, Montero le comentó a Crónica que "este paro significa que tanto hombre como mujeres estamos tomando conciencia, que Lucía puede ser hija de cualquiera y le puede tocar a cualquiera. Entonces ahí uno toma conciencia y dice que esto no lo quiere más, y tengo que salir a luchar para que esto no pase. Creo que este es el mensaje que está dejando en esta lucha con tantas movilizaciones, tanto en el primer paro que fue cuando esos sinvergüenzas la mataron, como en este segundo porque la mataron los jueces, entonces el el crimen de Lucía fue dos veces".

La madre de la chica de 16 años muerta, agregó que "la justicia tiene que ser como corresponde, tiene que ser funcional a lo que parece, porque las pruebas estaban y los condenan a 8 años por otra cosa, entonces nadie mató a Lucía, quien le vendió la droga, porque un tipo esteba teniendo relaciones con Lucía muerta, algo que el mismo declara, y me pregunto si eso no lo vieron los jueces, eso no es femicidio, cosificar a una mujer o matarla, es un disparate lo que estos jueces hicieron con Lucía. Por eso, digo que es volverla a matar y esto se tiene que terminar y pagar de alguna manera y esto jueces tampoco tiene que quedar dando sentencias como nada. Ellos se preocuparon más por destituir a María Sánchez que por la condena que estaban dando. Hoy ese tres jueces deben estar en el banquillo de acusados y eso lo tenemos que exigir como sociedad".

Siguiendo con el caso, la mujer opinó que "no mantengo ninguna esperanza debe hacerse justicia por Lucía, no porque se le ocurrió a Marta Montero, sino porque debe ser de esa manera. Sino el mensaje que ellos (el alusión a los jueces) están dando es matame, violame, hacé lo que quieras si no pasa nada. Ese es el mensaje que nos dejan y no debe ser así. Ojalá que la muerte de Lucía no sea en vano, porque este mártir lo hicieron los jueces, los jueces transformaron a Lucía en un mártir, ellos la mataron de nuevo y entonces con esta injusticia que hicieron con una chica de 16 años, porque nadie se fijó que era una menor, una mujer, nadie se fija ni le importó nada, con tres tipos que la drogaron, violaron y mataron, a los jueces no les importó y no vieron eso, solamente pudieron ver el interés que ellos tenían".

Cabe destacar, que los tres hombres que llegaron a juicio en Mar del Plata acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía, ocurrido en octubre de 2016 tras ser drogada, fueron absueltos de esos cargos por un tribunal oral.

A su vez, dos de ellos (Matías Farías 25 y Juan Offidani 43) fueron condenados a ocho años de prisión, pero por "tenencia de estupefaciente con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo". Los jueces consideraron que no pudo ser probado el abuso sexual ni el femicidio de Lucía, cuyo caso fue tan emblemático que impulsó el colectivo #NiUnaMenos.