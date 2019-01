La mamá de la nena a la que se le practicó una cesárea por haber sido violada tras una orden judicial, negó haber vendido a su hija a cambio de una suma de dinero tras las declaraciones del abusador.

"Tengo la conciencia tranquila, nunca hice prostituir a mi hija", afirmó Norma Mamaní al rechazar declaraciones del acusado, de 60 años, quien afirmó haberle pagado para tener sexo con la nena.

El caso de la pibita embarazada generó un amplio debate porque ante el pedido de abortar contemplado por la ley se sucedieron numerosas cuestiones que demoraron el procedimiento hasta que los médicos del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana resolvieron someterla a una cesárea el 18 de enero pasado.

La beba de 23 semanas, de sólo 703 gramos de pesos, finalmente murió en la noche del martes 22 enero.



Una semana antes de la cesárea, la madre de la nena había denunciado que su hija fue abusada por un hombre de 60 años en la localidad de San Pedro, por lo que había sido internada para que se le practicara un aborto.



La intervención fue ordenada por la Justicia, que tuvo en cuenta el protocolo de interrupción del embarazo contemplado en la ley.



"Es una bebé que ha nacido viva, está en neonatología y se va a dar en adopción. No va a entrar en contacto con la madre", informó el ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, el día en que se realizó la cesárea.

La madre de la nena de 12 años rechazó por completo las acusaciones sobre postitución infantil, aunque admitió que otra de sus hijas, la denunció por presunto maltrato. Esa confesión se la hizo al diario El Tribuno de Jujuy.



Sobre el acusado de la violación, Mamaní dijo que "es un enfermo" y si bien señaló que "aquí en el barrio todos lo conocen, no lo bajaban de 'viejo guaso'", consideró que "la gente que está a favor es la que le vendía cosas robadas, porque ese hombre lo consentía, su casa era un aguantadero de la vagancia".

Afirmó que el hombre "hacía entrar a otras chicas, conocidas en el barrio, que llegaban, se haðcían de charlar, entraban y luego salían poniéndose la plata en el corpiño".

La mujer rechazó rumores que sostenían que estaba en serios problemas económicos y que por ese motivo había tomado la repudable determinación. "Ella cobra una pesión de 7000 pesos y el padre de la nena más de 14000", sostuvo. "Con lo que tenemos, no necesito nada de nadie. No tengo necesidad de mandar a mi hija a hacer eso", aseguró.

En referencia a si las acusaciones del imputado podrían tener relación con la cámara Gessell a la que será sometida el lunes la menor, comentó "Quiere embarrarme, pero no me va a llevar fácilmente. Es un enfermo que le gusta andar haciendo eso a las chicas. No sabe cómo salvarse y quiere embarrarme".

Consultada sobre si las acusaciones del imputado podrían tener vinculación con que mañana se le realizará la cámara Gesell a la menor, instancia judicial considerada clave para incriminar al sujeto, la mujer señaló: "Y por qué más sería? "Mostraba la billetera para que todas entraran ahí, toda la vida compraba con plata a las chicas. Varias mamás me critican de que nunca cuidé a mi hija, y yo siempre la cuidé. Ahora no puedo salir a ningún lado porque todos me critican. Me gustaría que el juez lleve a todos a declarar", remarcó.



Al preguntársele si su otra hija mayor quedó embarazada a los 14 años, la mujer dijo que "ella andaba con un changuito haciéndose los noviecitos y quedó embarazada", y dijo que tras hablar con la familia del chico "nos hicimos cargo las dos mamás, porque ellos eran menores de edad y tuvieron el bebé".



Reconoció que su hija mayor la denunció por maltrato y dijo que la situación se dio cuando ella "quería corregirla porque se portaba mal, andaba mal en la escuela, abandonó en cuarto año, dejaba abandonado el chiquito y andaba con sus amigas".



En cuanto a un documento en el que se le atribuyó un pedido de renuncia al Ministro de Salud, Mamaní afirmó: "Yo nunca pedí la renuncia de nadie, eso lo hicieron las organizaciones de pañuelos verðdes y celestes. Ellos están haciendo todo a nombre mío".

Al ser consultada a sobre si estaba conforme con la intervención practicada a su hija, la mujer dijo que la nena "no podía tener un parto normal porque iba a sufrir, se iba a lastimar entera, iba a ser peor, y la cesárea fue la salida correcta que decidieron los médicos".