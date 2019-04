Hace una semana, Sebastián Carrizo murió cuando la moto en la que viajaba con su novia fue impactada violentamente por Nicolás Córdoba, un joven que corría picadas y que se cruzó de carril en la avenida Juan Domingo Perón de la localidad bonaerense de José C. Paz.

Luisa, mamá del barrendero, volvió a pedir justicia por la muerte de su hijo y rogó en diálogo con Crónica HD, que "la jueza determine que el responsable siga preso". "Es lo justo. El jueves declaró en la fiscalía y justo yo fui para allá porque tenía otro testigo y el fiscal me dijo que hacia 20 minutos se había ido. No tengo contacto con él, no sé cómo reaccionaría", agregó la mujer.

Sebastián agonizó más de un día y falleció en las primeras del domingo posterior al accidente. Florencia, su novia, quedó internada en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias doctor Federico Abete, de Pablo Nogués. Este viernes familiares y amigos de Carrizo marcharán a la Comisaría del barrio para exigir justicia.

