La madre de la mamá del nene de 3 años abusado por su profesor de música en un jardín de Banfield se manifestó junto a padres de otros alumnos en la puerta del establecimiento y brindó tremendos detalles del calvarios que vivieron los menores dentro de la institución. Además, volvió a apuntar contra el establecimiento y aseguró que "no brindaron ningún tipo de ayuda alguna para esclarecer la situación".

Un grupo de padres de alumnos del jardín "Conejito Saltarín" se concentraron en la puerta del establecimiento situado en la calle Martín Rodríguez al 2240 reclamando por los abusos y exigiendo respuestas de las autoridades del jardín.

En tanto, Camila, la madre del nene de 3 años, el primero que se animó a relatar lo que sucedía dentro de las aulas del colegio, relató: "Es muy fuerte para una madre enterarse que se hijo fue abusado. Es un nene de 3 años. Yo siempre le dije que se cuide de esa gente. No puedo creer que un perverso como este hombre estuviera aprovechandose de menores de esa edad y el jardín nunca se dio cuenta de nada".

"Los nenes dicen que cuando el profesor de música entraba a las aulas, las señoritas se iban y los dejaban solos con él. No puede ser que no haya testigos. Los menores contaron que estaban amenazados, la mayoría de ellos tienen mucho miedo de hablar", agregó.

Al concluir, apuntó nuevamente contra las autoridades del jardín y aseguró: "Si no fuese por mi hijo y por mí, la mamá de la otra víctima nunca se hubiese enterado de lo sucedido. Las autoridades del jardín no convocaron a ninguna reunión, no nos llamaron, no quisieron hablar con nosotros, no dan la cara y no brindan ayuda alguna en la investigación".