El sábado a la madrugada, Sebastián Carrizo, un humilde recolector de residuos, le había pedido a su novia Florencia que lo pasara buscar por el trabajo con la motocicleta. Cuantro transitaban por la avenida Juan Domingo Perón al 4900, en la localidad bonaerense de José C. Paz, fueron embestidos por Nicolás Córdoba, quien corría una picada junto con otro auto y se dirigía en contramano. Pese al desesperado intento de Carrizo de esquivar el auto, terminaron atropellados. Él murió, ella fue internada con politraumatismos y fracturas en sus extremidades.

Impresionante vídeo de cómo un automovilista irresponsable, corriendo picadas por José C. Paz atropelló y mató a humilde recolector de residuos. Su novia iba con él y está grave. El conductor fue liberado a la media hora. Bronca e indignación en familiares de Sebastián Carrizo pic.twitter.com/VbP9s2bgR4 — Esteban (@egodoyvallejos) 8 de abril de 2019

Tal como informó primero Cronica.com.ar, el conductor del auto quedó demorado sólo media hora en la comisaría de la zona. Mientras tanto, realizó una publicación en sus redes sociales en la que se burló del trágico hecho. Esta repudiable actitud hizo estallar de bronca a familiares y compañeros de trabajo de Carrizo, quienes se mostraron indignados en el velatorio del joven en Grand Bourg.

La mamá del fallecido, Luisa, dialogó con Crónica HD y, en medio de evidentes mustras de dolor, pidió justicia: "Que la gente vea y se concientice de que esta gente no tiene que estar libre, tiene que pagar por lo que hizo, le cambió la vida al entorno de mi hijo".

"Es inentendible pero esa gente existe y es la que no tiene que estar libre porque daña a la sociedad buena, la que trabaja, la que quiere crecer. Tiene que pagar por lo que hizo", remarcó.

"Esta gente no aprecia la vida ajena ni la de él mismo porque correr picadas pudo haberlo matado también a él. Las personas que no aman la vida son personas enfermas. No le podría decir nada porque no entendería. No saben lo que es bueno", subrayó.

Sobre cómo era su hijo, señaló: "Sebastián era una persona estupenda y no lo digo yo que soy la mamá sino que te lo puede decir cualquiera. Era una persona fuera de este mundo, era todo ternura, era una luz".

Con respecto al accionar de la policía, que liberó en poco tiempo al acusado, apuntó: "Vamos a tratar de movernos. Tratar de que cambie la Justicia, los policías... Fue desastroso, nos han tratado mal, le retuvieron el documento a mi hijo, tuvimos que volver a buscarlo. Son irregularidades que no tendrían que ocurrir".