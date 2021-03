En el mediodía del martes el excura Carlos Eduardo José, quien estaba detenido e imputado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado" por su condición de sacerdote, fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de San Martín. "Los jueces no están a la altura de las abusadas", dijo en exclusiva a Crónica.com.ar, Héctor Silveira, abogado de Mailín Gobbo, una de las vìctimas.

"Los jueces no están a la altura de las abusadas"

El exsacerdote había abusado sexualmente de Gobbo por más de una década, entre los 12 y los 21 años, quien recién pudo hablar sobre lo sucedido siendo mayor de edad y radicó la denuncia en 2017. Si bien ella no fue la única víctima, fue quien pudo seguir adelante con este proceso judicial.

El exsacerdote Carlos Eduardo José hacía tres años y medio que estaba detenido y con este fallo por el momento quedará libre. (Gentileza: Natacha Pisarenko para Agencia AP)

En simultáneo, otras tres mujeres aguardan el veredicto de la Suprema Corte para que avancen sus causas contra el excura.

Fue el tribunal, integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos y Mónica María Carreira, que lo absolvió tras considerar que el delito estaba prescripto. "El fallo es un bochorno", expresó Silveira sobre la sentencia.

"Las secuelas del abuso sexual infantil no prescriben", sostuvo a este medio el abogado y agregó: "Esto no se terminó. No se termina hasta que termina".

Mailín Gobbo hizo la denuncia contra el excura por abuso sexual en 2017. (Gentileza: Natacha Pisarenko para Agencia AP)

"Esto es para seguir adelante, no se termina acá. Lamento que van a soltar a este tipo y va a seguir abusando", alertó Silveira.

"Él queda libre ahora, pero esto terminará en la Suprema Corte y después en la Corte Federal. Fue un fallo dividido y le dieron el beneficio de la duda. Es vergonzoso", aseguró.

Según contó el abogado, Gabbo "no está bien" tras el veredicto. "No esperabamos tanto, tal vez una condena no satisfactoria. Pero la defensa no procuró esto, porque los hechos están comprobados. El tema es que están prescriptos y esta es la interpretación del tribunal", dijo el abogado.

"El fallo para mi es bochornoso, mandaron a un pedófilo a la calle", concluyó Silveira.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de San Martín absolvió al exsacerdote tras considerar que el delito estaba prescripto.

El religioso católico fue enjuiciado por abusar entre 1999 y 2008 de Gobbo cuando era alumna del colegio parroquial Instituto San José Obrero, en Caseros.