Mientras se llevan a cabo distintas investigaciones, pericias e incluso la autopsia de Rocío Vera, la chica de 14 años embarazada muerta y cuyo cuerpo fue arrojado en un terreno baldío, a escasos metros de su casa de la localidad santafesina de Reconquista, la jueza de menores, doctora Griselda Delbón, dio algunos detalles del caso.

En diálogo con Crónica HD, la magistrada sostuvo: "Este es el peor final, es muy triste lo que ha pasado. Es muy poca la información que podemos dar porque estamos en etapa de investigación. Se la encontró a Rocío, tenemos un menor involucrado hasta ahora y la investigación la seguirmos tratando. Hoy a la tarde vamos a tener la autposia del cuerpo de la joven, para poder luego entregárselo a sus padres y proceder al velatorio y entierro".

Respecto a qué pudo haber pasado, la jueza dijo que "la menor tenía ropa arrollada en la zona de arriba por el arrastre del cuerpo, pero es un indicio de las lesiones que se pudieron observar a simple vista, son indicios que nos van a determinar cómo fue el hecho en sí".

Consultada sobre si la víctima y el menor que habría confesado el crimen eran allegados, Delbón argumentó que "sé que se conocían pero no tengo otros datos, sólo tengo el informe sde la causa, lo demás lo están manejando la Comisión de Investigaciones para tener conocimiento sobre qué tipo de relación tenían".

En las primeras horas de este martes, un menor se autoinculpó del episodio, a lo que la magistrada opinó que "no hablé con el joven porque no acostumbro a hablar con imputados hasta que no sea el momento de la indagatoria, y no tener todos los elementos juntos para poder tomar una declaración".

Lo cierto, es que la jueza primero espera los datos de la autopsia que se realizará en la tarde de este martes, los testimonios de los vecinos del lugar, informes policiales y por último, se tomará declaración al menor, algo que se realizará en la jornada del miércoles.

Escena del asesinato

Sobre la vivienda cercana adonde ocurrió el crimen, la jueza argumentó que "la casa está en un cierto estado de abandono y viven un grupo de personas. Tiene muchas falencias, entre elals electricidad y agua, y éste chico (el que dijo ser el asesino) vivía ahí".

Finalmente, Delbón comentó que "manejamos distintas hipótesis, pudieron haber más personas involucradas en el hecho. Por eso, estamos tomando testimonios a los vecinos de la zona, que son muchos, y pueden ayudar en la causa".