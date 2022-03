"Estoy destruido, pensé varias veces suicidarme". Marcelo Macarrón se quebró al declarar como acusado por primera vez en el juicio por jurados al que fue sometido para determinar si efectivamente fue el autor intelectual del homicidio de su esposa, Nora Dalmasso, quien fue asesinada en la ciudad cordobesa de Río Cuarto hace más de 15 años, en un crimen hasta el momento impune.

El viudo aseguró también que padece "una crisis depresiva" y consideró "descabellado" que lo acusen de ser "un asesino que contrató a otro asesino", dada la sospecha de la Justicia de su eventual condición de instigador. Luego, Macarrón fue retirado de la sala, tras llorar frente al tribunal, argumentando "sentirse mal".

En la segunda audiencia del juicio por jurados ante la Cámara Criminal y Correccional de 1ª Nominación de Río Cuarto, Macarrón pidió declarar, aunque su exposición se extendió sólo 23 minutos, cuando dijo que se sentía mal y fue retirado de la sala.

Antes de ello, el viudo de la mujer hallada asesinada por asfixia el 26 noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf, de Río Cuarto, aseguró que desde ese episodio está "destruido, con crisis depresiva", ya que es inocente: "Siempre dije la verdad", expresó.

"Varias veces pensé en suicidarme", continuó el acusado, quien al inicio de su declaración dijo que aceptaba responder preguntas, aunque luego sollozó y habló de manera entrecortada hasta manifestar que no se sentía bien. No obstante, alcanzó a recordar que cuando mataron a su mujer entró en "estado de shock" y depresión: "No me podía levantar por la mañana", destacó.

Sobre la imputación que pesa en su contra por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", delito que prevé la pena de prisión perpetua, Macarrón dijo: "Es descabellado que yo sea un asesino que contrató a otro asesino".

A su vez, calificó de "mentiroso total" al fiscal Luis Pizarro, quien instruyó la causa y fue el autor de la calificación legal y de la elevación a juicio. Antes de finalizar la declaración por sentirse descompensado y contarle al jurado que toma antidepresivos y está bajo tratamiento psiquiátrico, el viudo expresó: "No me siento bien, son muchos años de calvario, son 15 años que no se terminan nunca. Todo este calvario me ha destruido. Las imputaciones a mi hijo (Facundo), totalmente inocente, también me destruyeron".

a audiencia se inició con la exposición del fiscal del juicio, Julio Rivero, de los lineamientos de la acusación. Para el representante del Ministerio Público, "nunca se va a saber" quién mató a Dalmasso, en referencia a la persona a la que Macarrón supuestamente contrató para cometer el femicidio y simular un escenario de ataque sexual.

"La mataron cuando se encontraba desnuda y dormida en la cama de su hija", "la mató una sola persona" y "el asesino no es un loquito ni un psicópata sexual", indicó Rivero, quien añadió que "Nora no supo quién la mató. Esa noche no esperaba a nadie, y menos la muerte, porque si hubiese esperado la muerte se hubiese arreglado", dijo en referencia a los testimonios de amigas de la víctima, quienes aseguraron que Dalmasso era "muy coqueta".

El cuerpo de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto y, según los informes forenses, la mujer fue asesinada mediante una asfixia mecánica utilizando la bata de baño ajustado como doble lazo alrededor del cuello.