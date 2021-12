En medio de una intensa búsqueda que incluyó cuarenta allanamientos, se cumplieron cien días de que las mellizas Brisa Ayelén y Priscila Nicole Acebey de 19 años, se encuentran prófugas desde que el pasado sábado 18 de septiembre, asistieron a una fiesta clandestina en una casa de Lanús, en el que en un confuso episodio Dylan Robledo, de 20 años y padre de dos chicos fue asesinado de un disparo. Por el crimen una de las hermanas Acebey quedó en la mira de la Justicia y ambas se dieron a la fuga.

¿Cuáles son las hipótesis de dónde estarían las mellizas prófugas?

Durante los últimos tres meses, la División de Homicidios de La Plata realizó más de 40 allanamientos para encontrarlas. El despliegue para dar con “las melli”, se expandió por distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, entre ellas, el Partido de La Costa, más precisamente la ciudad de Mar del Plata, donde sospechan que sus familiares las habrían mandado en remís.

También se habla de que podrían estar resguardadas en un domicilio en Catamarca. De manera, que por el momento, los operativos de búsqueda continúan, y no solo en la provincia de Buenos Aires sino en el resto del país.

En tanto, en los próximos días, el fiscal Martín Rodríguez, de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Avellaneda, solicitará un pedido de recompensa al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para dar con las mellizas sobre las que pesa una orden de detención.

Para los investigadores, lo más probable es que las hermanas Brisa y Priscila Acebey estén recibiendo un envío de dinero de parte de sus familiares que les facilitaría el hecho de moverse y mantenerse escondidas.

Las mellizas que están prófugas tienen 19 años y son oriundas de Lanús. En las imágenes que circulan en redes sociales, Priscila está teñida de rubio; mientras que Brisa, ex integrante del equipo de fútbol femenino de San Lorenzo las “Santitas de Boedo”, lleva el cabello oscuro. Sin embargo, no se descarta que hayan cambiado su look para despistar a los investigadores.

¿Cómo ocurrió el crimen de Dylan Robledo por el que las mellizas son señaladas como autoras?

En la noche del hecho, Dylan salió con las mellizas y su amigo Damián, apodado “El Papu”, que además era primo de Brisa y Priscila. Los cuatro llegaron a un encuentro en un galpón de la zona de Lanús. Pasada la madrugada, se fueron a otra fiesta clandestina en una casa de Talcahuano al 3.600. Cabe destacar que en ese entonces, los encuentros sociales estaban prohibidos por las restricciones sanitarias ante la pandemia de coronavirus.

Durante el festejo, el joven recibió un tiro en la cara cuando una de las mellizas habría tomado un arma y comenzó a disparar.

En medio de ese confuso episodio, Dylan primero recibió un culatazo. De acuerdo a ese relato, tras el golpe, el joven perdió el conocimiento. En ese momento, una de las hermanas habría disparado, y lo mató al instante.

La autopsia reveló que Dylan Robledo murió de un paro cardiorrespiratorio traumático “siendo la causa originaria un traumatismo cráneo encefálico secundario al paso de un proyectil que ingresó por la mejilla derecha”.