Un hombre de 31 años fue encontrado asesinado a golpes y pedradas en la vereda de un barrio de la capital tucumana y se investiga a dos hermanos, vecinos de la víctima, como posibles autores del crimen, informaron este martes fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Daniel Meneguelo, quien fue encontrado muerto ayer alrededor de las 18, sobre la vereda de una casa situada en Castelli al 400, de Villa Luján, por vecinos de la zona.



Según declararon los vecinos a la policía, Meneguelo ingresó a la vivienda donde se encontraban dos hermanos de apellido Aráoz y minutos después apareció asesinado.

Uno de los hermanos, identificado por la policía como Ramiro Gutiérrez Aráoz, de 27 años, fue detenido pero el otro (cuyo nombre no trascendió) se escapó y sigue siendo buscado por la División de Homicidios de la policía provincial.



De acuerdo a los datos proporcionados por los investigadores, los sospechosos son hijos de Liliana Gutiérrez, que está siendo enjuiciada por venta de drogas, mientras que su padre es Julio “Almita” Araóz, un ex policía que estuvo vinculado a una banda que cometió delitos contra la propiedad, comandada por el ex comisario Mario Oscar “Malevo" Ferreyra, quien se suicidó en 2008 antes de ser detenido por delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, los voceros indicaron que la víctima tenía problemas de adicciones y antecedentes por haber cometido robos menores.