Una mujer de 32 años fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad cordobesa de Oliva, y por el femicidio fue detenida su ex pareja, un hombre de 36 años que se presentó en la comisaría local y dijo que la mujer se había suicidado, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió a las 19: 00 horas en una casa de la calle Albarracín 440 de Oliva, en el departamento Tercero Arriba, a unos 100 kilómetros de la capital provincial, donde fue encontrada asesinada a puñaladas Celeste Torres.



Según las fuentes policiales, la mujer mantuvo en las últimas horas de anoche una fuerte discusión con su ex pareja, identificada como Luis Villagra, por razones que aún no fueron confirmadas pero se cree que el hombre la habría acusado de tener un amante.



En cierto momento, se cree que el hombre se apoderó de un cuchillo y atacó a su ex mujer de dos puñaladas, causándole la muerte en forma instantánea.



Aparentemente, el hombre huyó del lugar y los vecinos alertaron a la policía sobre los gritos que habían escuchado, por lo que un patrullero concurrió al lugar y encontró el cadáver de Torres.



Poco después, un hombre se presentó en la comisaría local, con heridas cortantes leves, y denunció que la mujer se había suicidado. Al ser consultado por los daños que presentaba, respondió que fueron producto de su intento por detenerla.



Ante esta situación, la Justicia resolvió detenerlo preventivamente ante la sospecha de que pudo haber sido el autor del femicidio y que sea alojado en el Hospital de Oliva para que sea curado de las lesiones.