Una joven de 20 años fue encontrada asesinada a puñaladas y su novio, de 19, ahorcado en una vivienda de la localidad santafesina de Frontera y la principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.



Fuentes de la Unidad Fiscal de Rafaela identificaron a la joven como Micaela Herrador, quien presentaba heridas de arma blanca, mientras que su novio era Alexis Ramírez, cuya muerte se produjo por ahorcamiento.



Los cuerpos fueron hallados el miércoles por un tío de Ramírez en una vivienda situada en la calle 12 al 1600, de esa localidad ubicada a unos 138 kilómetros de la capital santafesina y lindante con la ciudad cordobesa de San Francisco.



Las primeras pericias determinaron que las muertes ocurrieron unas 24 horas antes de ser hallados los cadáveres y la principal hipótesis de la fiscal Ángela Capitanio, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de Rafaela, es que Ramírez mató a puñaladas a su novia y posteriormente se ahorcó.



De hecho, el familiar que ingresó a la vivienda, extrañado por no haber visto a su sobrino en un par de días, lo encontró colgado de un tirante del techo del comedor, mientras que la chica estaba en un dormitorio.



La fiscal Capitanio informó que "en principio se trataría de un femicidio, por ser víctima una mujer, y después un suicidio" y señaló que "la mujer tiene heridas de arma blanca y fue encontrada sin vida en el pasillo de la habitación, mientras que el hombre fue hallado ahorcado en el comedor".



En diálogo con el diario La Voz de San Justo, de San Francisco, Capitanio adelantó que los dos jóvenes habrían muerto más de 24 horas antes de ser hallados, pero que sus cuerpos "aún no se hallaban en estado de descomposición".



"Del otro lado de la vivienda vive una pareja con hijos y no habría oído ruidos en el transcurso de dos días. Se acercaron y ante la falta de respuestas pasó un tío del joven y al entrar vio al joven ahorcado", añadió la funcionaria.



Capitanio solicitó la realización de las correspondientes autopsias para "determinar bien las causas de muerte", para lo cual los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Rafaela.