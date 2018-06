Una joven fue encontrada asesinada en el baño de la vivienda que compartía con su madre en la ciudad chubutense de Trelew, con 20 heridas producidas por un arma blanca en distintas partes del cuerpo, y el

presunto autor del femicidio fue detenido.



El jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, informó que el hallazgo del cadáver de Evelyn Tatiana Lehr (25) se produjo el pasado jueves por la noche, cuando la madre de la artesana, quien se había ausentado durante varias horas, llegó a su domicilio del barrio 119 viviendas y encontró la puerta de entrada sin llave, aunque sin desorden en el interior.



"La señora esperó unos minutos pensando que la hija estaba en el baño porque no había desorden, pero luego de un rato fue hasta allí, entreabrió la puerta, y se encontró a su hija muerta y tendida en el piso”, describió Gómez.



Para el jefe de Policía, no hay ninguna duda de que el hecho es un femicidio y la principal sospecha apunta a su ex pareja, Archie Phillips.

Este es el joven detenido por el femicidio de la arteseana.





La información con la que se cuenta por el momento es que la joven pareja había terminado hace un par de semanas y ese podría haber sido el detonante para que el hombre quisiera matarla.



A poco del hecho, los investigadores fueron hasta la vivienda del joven sospechoso con intenciones de entrevistarlo, pero ya se había ausentado de la casa materna.



Luego, se montó un fuerte operativo de búsqueda para dar con su paradero y finalmente hoy tuvo resultados positivos.



El comisario mayor, Felipe González confirmó la detención del sospechoso, de 30 años y cuya identidad no se difundió, quien fue aprehendido en el baño de una estación de servicio ubicada en el acceso norte a Trelew, en la ruta hacia Puerto Madryn.



El jefe policial describió que el hombre presentaba lesiones cortantes en sus manos, las cuales serían compatibles con el ataque. Además, ropa, sus documentos y el celular habrían sido hallados junto al cadáver. Al mismo tiempo, la semana pasada habría habido una discusión de pareja que derivó en hechos de violencia de genero, por lo que la ahora fallecida llamó a la policía.



El detenido quedó a disposición del fiscal, Arnaldo Maza quien en las próximas horas realizará la audiencia de control correspondiente.