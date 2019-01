Un hombre asesinó a puñaladas a su ex pareja y se suicidó al cortarse el cuello y las muñecas con el mismo cuchillo. El sangriento hecho ocurrió el domingo en la localidad correntina de San Miguel.



El femicidio seguido de suicidio ocurrió pasadas las 22.30 en el barrio Las Lomitas. Manuel Salgado (19) atacó a puñaladas a su ex pareja, Ramona Romero (23) y la mató al instante.



"Los vecinos llamaron a la Policía, que cuando llegó al lugar se encontró con la mujer muerta y el hombre gravemente herido tras haberse cortado las muñecas y el cuello" con el mismo cuchillo con el que había atacado a la joven, detalló el jefe de Relaciones Institucionales de la Policía correntina, Sergio Aguilar.



Salgado, aún con vida, fue derivado al hospital Juan Ramón Vidal de la capital correntina, donde este lunes a la mañana murió.



Romero era madre de tres nenes de 3, 5 y 6 años, y había finalizado su relación con Salgado hacía una semana, indicó Aguilar.



"Se trataba de una relación reciente, de dos o tres meses, y no hay registradas denuncias previas por violencia de género", remarcó.



Sobre las circunstancias del ataque, el vocero dijo que la joven estaba con sus pequeños hijos cuando fue asesinada.