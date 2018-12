El ex tenista José Luis Clerc, quien el viernes fue asaltado en su casa por ladrones que entraron con llaves a su casa de la localidad bonaerense de Olivos, aseguró hoy que los delincuentes le pegaron "duro y parejo" y que en un momento amenazaron con llevarse secuestrada a su hija.



"Lo único que les puedo contar porque no quiero entorpecer el trabajo que están haciendo es que me pegaron mucho, un culatazo en la cabeza. Me dieron duro y parejo", dijo el ex tenista esta mañana al hablar con la prensa sobre el robo que sufrió el viernes.



"Pero lo que más me preocupaba eran las dos chiquitas que estaban. En un momento me dijeron 'nos llevamos a tu hija'", reveló Clerc.



La víctima confirmó que los ladrones no forzaron ninguna puerta, que "entraron normalmente" y al hacer referencia a la cercanía de su domicilio con la quinta presidencial de Olivos, dijo que “jamás” imaginó que "esto podía ocurrir" en su casa.



Por último, indicó que hace dos años que vive en ese domicilio y recordó que cuando se mudó "mataron a una persona que trabajaba en una editorial", al hacer referencia al asesinato de Roberto Gerardo Chwat (67), cometido el 27 de octubre de 2016 a cinco cuadras de la quinta de Olivos.



Allanamientos



Cuatro operativos fueron realizados en el marco de la investigación por el robo que el pasado viernes sufrió el ex tenista en su casa, pero aún no hay detenidos por el caso.

Los procedimientos, efectuados por efectivos de la comisaría 5ta. de Balneario y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Vicente López, fueron ordenados por el fiscal de la causa, Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este.



Uno de los domicilios allanados es la casa de una ex empleada doméstica de Clerc de 23 años y nacionalidad paraguaya domiciliada en una pensión de la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza.



Según las fuentes, el procedimiento no dio resultado, ya que en la casa de la mujer no se halló nada que la vincule al robo y sólo se secuestró un revólver calibre 22 marca Pasper, pero en otra habitación alquilada por otro inquilino de la pensión.



La sospecha del fiscal Gómez y la policía es que los delincuentes que el viernes entraron a robar a la casa de Clerc lo hicieron con una copia de la llave original y por lo tanto la mujer, que en su momento tuvo acceso a las llaves, era una de las sospechosas de haber actuado como entregadora.



“Esta mujer había renunciado al trabajo sin ninguna razón y era una de las personas que están en la mira. Pero hay otros ex empleados que estamos investigando”, dijo una fuente judicial.



Por el modus operandi, el fiscal también analiza con otro colegas de la zona si esta misma banda que suele actuar con el hecho “entregado”, es la misma que cometió otros asaltos similares en otras localidades de la zona norte del conurbano.



Algunas secuencias del robo quedaron grabadas por las cámaras de seguridad de la propiedad, por lo que la policía trabaja con los videos para intentar identificar a los ladrones que entraron a cometer el asalto.



El hecho ocurrió, alrededor de las 20 del viernes pasado, cuando Clerc (60), sus dos hijas y unas amiguitas de las nenas se encontraban en el patio trasero de su vivienda, ubicada en Monasterio al 1800, en el partido de Vicente López, a una cuadra y media de la quinta presidencial de Olivos, en el norte del conurbano.



Al ir hacia la parte delantera de la propiedad, el deportista advirtió que había tres ladrones que acababan de ingresar fuertemente armados sin haber violentado ninguna abertura.



Al tenista lo intimidaron con un arma de fuego y le pegaron un fuerte golpe en la cabeza, tras lo cual llevaron a todas las nenas a la parte trasera de la casa para que no presenciaran el robo.



Mientras tanto, a Clerc lo ataron a una silla con una corbata y comenzaron a exigirle insistentemente la entrega de dinero en efectivo y otros efectos personales.



"Si no entregás todo, nos vamos a llevar a una de las nenas", lo amenazó uno de los ladrones al tenista en un momento y de esa manera logró obtener algo de dinero que había en distintos lugares de la vivienda, además de su teléfono celular, varias alhajas y algunos artefactos electrónicos.



Luego de que los ladrones huyeran con el botín en un auto que estaba en la puerta, presuntamente con un cuarto cómplice, el ahora comentarista, conocido en el mundo deportivo como Batata, dio aviso a la Policía y no quiso ser asistido por médicos del servicio de urgencia del municipio porque la lesión que sufrió en la cabeza fue leve, dijo un vocero judicial.



Una vez que los policías comenzaron a revisar la casa, establecieron que las puertas de la vivienda de Clerc no tenían ni las puertas ni las ventanas violentadas, por lo que se estima que los delincuentes tenían llaves de la propiedad.



En ese sentido, se investiga qué personas del entorno del tenista, que este año fue candidato a presidir la Asociación Argentina de Tenis (AAT), podrían contar con una copia de la llave de acceso.