Esta situación tuvo lugar en la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, donde 58 estudiantes, que debieron realizar exámenes médicos para ingresar, denunciaron a Fernando Lo Verde quien estaba a cargo de los estudios psicofísicos obligatorios para los aspirantes de magisterio, porque se comportaba de manera inapropiada.



Lo Verde, médico psiquiatra que trabaja en el Departamento de Sanidad desde el año 2013, y actualmente goza de licencia médica, fue denunciado en forma administrativa por esa cantidad de mujeres.

En sus declaraciones, todas las víctimas coincidían en que sufrieron manoseo y preguntas desubicadas o en doble sentido. En esta línea, una de las estudiantes recordó que Lo Verde le acariciaba la mano y le preguntaba si estaba incómoda, en tanto otra víctima comentó el especialista en salud observaba constantemente su pecho a lo que se suman preguntas intimas como posiciones sexuales y demás.

Según publicó el periódico bahiense, La Nueva Provincia estos son parte de los testimonios que integran el sumario contra el médico. “A mis compañeras, les preguntaba la frecuencia que tenían relaciones, si eran activas o pasivas en la cama, y cosas así”, recordó una de las denunciantes. En esta línea, otra víctima sostuvo: “A una compañera le preguntó cómo se sentía con el cuerpo, ella le dijo que estaba haciendo dieta porque se veía gordita, entonces le hizo levantar la remera, le tocó la panza y le dijo que no, que no estaba tan gordita”.



Por su parte, el medio infocielo.com cito que Agustín D'Alessandro, titular de Bienestar Estudiantil de esa casa de estudios, manifestó a LU 2 que Lo Verde les "preguntaba detalles muy íntimos sobre la sexualidad de las chicas y en un caso le levantó la remera a una chica y le tocó la panza, cuando era psiquiatra y no tenía porqué". En tanto, según la citado publicación diferentes medios locales informaron que Fernando Lo Verde no posee matrícula de psiquiatra debido a que estaba realizando el trámite jubilatorio por invalidez.



Más tarde, D'Alessandro recordó el citado establecimiento esta convulsionado debido a que Lo Verde podría retomar su actividad ya que cumplió la licencia médica que le impedía trabajar. Al respecto dijo: "Yo estoy muy enojado con toda esta situación, no quiero que vuelva. Lo que pasa es que hay un sector no docente que lo defiende y el propio director de Sanidad firmó para que se reincorpore".



Luego sostuvo que "el Rector está al tanto y me apoya en todo. Hay que ponerse en el lugar de las chicas, porque la mayoría hoy son alumnas y se lo van a tener que cruzar".



Al mismo tiempo, D'Alessandro señalo al medio local lanoticia1.com que: "Me acusan de una dictadura y defienden a este tipo como 'el pobre médico'; yo no quiero que cumpla funciones, pero no me dejan. No se puede defender lo indefendible por politiquerías".