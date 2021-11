El abogado Matías Morla amplió su denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra su colega Mario Baudry, querellante en la causa por la muerte de Diego Maradona.

Lo acusó de mudar al ex futbolista en julio de 2020 empleando autos oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense cuando era jefe de Gabinete de esa cartera, y llevando como pasajero a un prófugo de la justicia.



Por su parte, Baudry dijo que se trata de una denuncia "sin fundamento" realizada para "tapar" otras cuestiones vinculadas al dinero, ya que "Diego está generando más plata muerto que vivo".

.

"El doctor Morla realizó esa denuncia sin fundamento a fin de tratar de tapar la noticia que se conoció ayer donde (la empresa) Sattvica demanda a Facebook Inc para tratar de que le paguen los derechos de imagen de Diego Maradona. Quiere cobrar por cada foto que se publique, lo que representaría un negocio de u$s 300.000.000", expresó el abogado querellante.



La denuncia de Morla a Baudry se inició a raíz de la declaración testimonial que el primero brindó en la causa por el presunto homicidio con dolo eventual del “10”, donde denunció que, siendo funcionario público, Baudry no hizo nada pese a que sabía que Carlos “Charly” Ibáñez, un cuidador y asistente de Maradona, le daba al astro alcohol, pastillas y marihuana y que además tenía pedido de captura en una causa por robo.



Los fiscales mandaron a investigar dicha denuncia y la causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción 15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Cordfield, ya que los hechos habrían ocurrido cuando Maradona vivió durante la pandemia el country Campos de Roca de Brandsen, ámbito de la justicia platense.



En un escrito que presentó ayer en dicha UFI, Morla señaló que el 25 de julio de 2020, “el nombrado Baudry, junto con varios funcionarios policiales, y utilizando varios móviles pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”, realizaron la mudanza de Maradona desde el barrio privado Los Fresnos de Pilar hasta Campos de Roca en Brandsen, cuando regía un decreto presidencial en el cual “vedaban las mudanzas los días de semana”.

.

“Si pudieron hacer la mudanza fue justamente porque se movilizaron en autos oficiales”, afirma Morla.



“Mas allá de la irregularidad formal y legal de ese acto, ya que se puso a disposición de un particular la maquinaria, presupuesto, dinero, móviles y personal público para la finalidad de realizar la mudanza de un privado –pese a que ese fuese el Mismísimo D10S (sic)-, en dicha oportunidad se encontraba en el lugar “Charly” Ibáñez, quien por esa época registraba pedido de captura y detención vigente”, agrega Morla en su denuncia.



El ex apoderado del “10” explicó que en esa mudanza “se utilizaron dos vehículos oficiales y la camioneta privada particular de Diego”, que uno de los autos era guiado por el propio Baudry y que en otro viajaban el mencionado Ibáñez –prófugo desde 2017-, y un subcomisario.



“Destaco, a esta altura, que el denunciado recién renunció a la Jefatura de Gabinete en fecha del 30 de julio de 2020; esto es con posterioridad a tomar conocimiento, viajar y compartir con un prófugo de la justicia el acto de la mudanza relatado”, señala el escrito.