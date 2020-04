Una mujer de 30 años murió tras padecer una infección generalizada a raíz de una lesión en su brazo derecho en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez y la justicia investiga si se trató de un femicidio, por lo cual ordenó la detención del sospechoso. Fuentes judiciales aseguraron a la agencia de noticias Télam que si bien los primeros exámenes realizados a la mujer, identificada como Jhoana Romero (30), no constató la existencia de hematomas ni traumatismos por golpes, el fiscal Maximiliano Nicosia, decidió mantener detenido al novio de la víctima.

La muerte de Romero se produjo alrededor de las 19.20 de este miércoles en el hospital Provincial de Rosario. Según el parte médico, “la causa del fallecimiento es una asepsia por infección generalizada en el brazo derecho que derivara en un paro cardíaco”. Sin embargo, el fiscal Nicosia recogió testimonios de familiares que darían cuenta de que la mujer “habría sido golpeada por su pareja” de 44 años, identificada, indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

.

Por esa razón, y a pesar de que el informe médico preliminar no detectó rastros de golpes, el fiscal decidió que la pareja de la mujer permanezca detenida hasta que se realice la autopsia del cuerpo. Según la Fiscalía, “el detenido no cuenta con antecedentes y no hay denuncia previa de violencia de género con la fallecida”.

Además de la autopsia, el encargado de la investigación también solicitó el secuestro de las historias clínicas de la mujer de diversos efectores de salud donde había sido atendida por la infección en el brazo.