Una mujer policía denunció el acoso sexual que recibió de parte de un agente policial, que muy lejos de ser sancionado, fue ascendido a Comisario Mayor. Ocurrió en la provincia de Córdoba.

La denunciante Mariela Neira, cuenta que el acoso comenzó en el 2018. "El 21 de octubre de ese año, en el Día de la Madre, me empezó a mandar mensajes en los que decía ´quiero ver tus melones", dice la víctima, según consignó al medio "El Doce TV". A su vez, se sumó "el envío de fotos de su miembro", agrega.

De tal manera, Neira tomó captura de pantalla de las obscenas imágenes para poder comprobar sus declaraciones. Las mismas las presentó ante el Tribunal de Conducta Policial, y fiscalía.

.

Así fue que el acusado, Elias Mauricio Mielgo fue trasladado a la Unidad Departamental Marcos Juárez, mientras que a ella en abril, "la dieron de baja", cuenta. El equipo jurídico del Sindicato de Policías de Córdoba tomó el caso. El 18 de noviembre Neira fue citada para ampliar su declaración que encuadró dento del género de violencia. Sin embargo, el inspector Elias Mauricio Mielgo fue notificado y ascendido a Comisario Mayor.

Muy diferente es la situación que vive ella, quien recibe amenazas en forma constante. "Yo no pude volver a mi casa porque cuando el año pasado hice la denuncia públicamente, me mandaron un tipo y recibí llamados en privado en los que me escuchaban, y autos que me perseguían", cuenta.

Y agrega: "Cuando estas desprotegida, están todos esos miedos. Ahora que estoy viva y que puedo hablar que me ayuden y que la verdad salga a la luz".