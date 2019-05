La joven oriunda de la ciudad de Pinto, en Santiago del Estero, que está acusada de haber causado la muerte de su hija recién nacida, declaró este jueves y en el juicio aseguró estar “muy arrepentida” de lo que hizo.

Antonella López, que además tiene otro hijo de cuatro años, enfrenta una condena por el hecho ocurrido el 20 de abril de 2017. “Estoy muy arrepentida de lo que ha pasado pido una oportunidad por mi hijo, no quiero que quede solo”, expresó.

La joven dio a luz a su hija y tras envolverla con una remera, la arrojó en un basural municipal cercano a Pinto, a 230 kilómetros al sur de la capital santiagueña.

La recién nacida fue hallada horas más tarde, en el basurero, muerta y la autopsia determinó que murió a raíz de una hipotermia.

“No puedo precisar lo que me ha pasado por la mente", aseguró la joven e indicó que su situación familiar era caótica y la relación con el padre del bebé tampoco era buena. “Fueron muchas las cosas que tuve que pasar en mi familia, con el padre de mi hijo, la separación de mi papá, no puedo superar eso y por la parte del padre de mi hijo, él dijo que no tuvimos conflictos pero sí hubo hubo golpes, estaba cansada, escuchar los insultos de su familia, de sus hermanos, de sus padres, era algo de lo que estaba cansada”, dijo con los ojos llenos de lagrimas.

Su abogado, el Dr. Gabriel Tolosa luchará por demostrar que la acusada sufría circunstancias propias del puerperio, con la intención de reducir la condena que le puede aplicar el tribunal.

La joven fue consultada sobre en qué lugar de la casa tuvo al bebé y qué hizo luego. "Lo tuve en el baño de mi casa, sola, no tenía a nadie. Nació a la mañana. No sentía nada, solo quería estar con mi hijo de dos años”.

Además, también declaró Luis Arce, pareja de la joven y padre de la beba, y dijo desconocer que esta estuviera embarazada.