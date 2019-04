Julia Leal denunció, en mayo de 2018, que su ex novio, un agente del Servicio Penitenciario Federal, formaba parte de una red de trata que habría mantenido secuestrada a María Cash en una casa de Campo Quijano.



En aquel entonces, Leal fue citada a declarar pero por contradicciones la justicia no tomó reparo de su declaración y no avanzó en la investigación. Eso llevó a su abogado, Sergio Chericotti, a dar un paso al costado del patrocinio, aunque ahora trascendió que también dimitió por amenazas anónimas que recibió durante el proceso, según indica el diario El Tribuno.



Tras ser amenazada en reiteradas oportunidades, Leal fue secuestrada y torturada con cuchillos. Tras se liberada, la víctima concurrió al hospital San Bernardo con graves heridas en su espalda, donde le inscribieron un mensaje mafioso.





Por el momento, la familia Cash decidió llamarse a silencio y esperar respuestas por parte de la justicia que mantiene un estricto hermetismo.

Cash. Tenía 29 años cuando fue secuestrada en 2011.



