"Me decías que tengo locas, cuando no las tengo. Vos tenés al loco que tuviste en Instagram, que me recontra mil cambiaste. Te dije que lo borres y no quisiste", le dice en una comunicación Fernando Pastorizzo a Nahir Galarza. "¿Sos estúpida? No estoy jugando a la Play. ¡No te mentí, no te mentí!", le grita. Son grabaciones que trascendieron en su momento y daban cuenta, por lo menos, de un noviazgo conflictivo.

La condena a prisión perpetua de Galarza podría dar un giro tras la aparición reciente de un audio de una amiga de la joven de 22 años, quien aseguró que mantenía una "relación tóxica" con Pastorizzo y era sometida a maltratos por parte del joven.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó a Galarza a prisión perpetua por el crimen del muchacho, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en esa ciudad entrerriana. La defensa de la joven presentó un recurso de queja a fines de 2020 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre el caso.

.

La representación legal de la condenada, que en los últimos días acercó el reciente audio al más alto tribunal del país, efectuó la presentación de protesta en 2020 con la pretensión de que, con perspectiva de género, la Corte revise y anule la sentencia dictada contra la joven de 22 años.

Galarza, a la espera de lo que resuelva el máximo tribunal del país, "celebrará" este sábado sus 23 años en la Unidad Penitenciaria de Mujeres N° 6 de Paraná, en lo que será su cuarto cumpleaños en prisión.

Su caso se convirtió en el más emblemático de Argentina en criminalidad adolescente y la condenada fue la mujer más joven en recibir una pena a prisión perpetua.

.

En su primer testimonio, la por entonces imputada dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Eso la ponía sin contacto con su novio el día del asesinato. Sin embargo, ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y, en una segunda declaración, admitió que lo había matado con el arma de su padre policía, pero que había sido en forma “accidental”.

Las irregulares en la investigación judicial sobre "peritajes truchos" fueron anticipadas en el libro "El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático", de editorial Planeta, con autoría de Jorge Zonzini. manager de medios y ex vocero de Galarza.

La denuncia en formato de libro fue confirmada recientemente por Gabriela Laiño, quien radicó una presentación judicial en la que aseguró que fue obligada a oficiar como "perito informática" sin tener capacidad ni estudios al respecto, debido a que es bromatóloga.

.

Dados los protocolos carcelarios de pandemia, este sábado podrá ser visitada por un un solo familiar.