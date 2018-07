"¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide", le había remarcado en la cuarta audiencia Nahir Galarza a Juan Carlos Peragallo, abogado de la familia de Fernando Pastorizzo, por cuyo crimen fue condenada a cadena perpetua.



La joven de 19 años, que se encuentra alojada en la comisaría del Menor y de la Mujer en Gualeguaychú, Entre Ríos, y sus papás, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, intentan que no se entere de la viralización por WhatsApp y sitios porno de su video sexual, en el que se la ve practicándole sexo oral a Fernando, su novio.



"Estamos haciendo todo lo posible para que la información no le llegue a ella. Ese tema la tiene muy mal, hasta escribió una carta para que ningún medio lo publique", contó a Infobae un allegado de la familia Galarza.



"Me sorprende que todos hablen de mí", les dice la joven a sus familiares. Nahir tiene acceso a una radio y se entera de las noticias. Sus papás le ruegan que trate de no escucharla, en especial por temor a que confirme el peor de sus miedos: su video sexual corre por WhatsApp como reguero de pólvora.



Denuncia por el video porno



José Ostolaza, uno de los dos abogados de Nahir, aseguró al citado medio que realizarán una presentación judicial para que se descubra quién difundió las imágenes que estaban en poder de las partes, de la Fiscalía, de los especialistas de Gendarmería que analizaron el teléfono de Pastorizzo y del Tribunal, que tenía copia en DVD.



"Vamos a hacer una presentación a la Justicia para que se prohíba la difusión de ese material y para que se investigue de dónde salió. Eso no salió de cualquier persona. Es alguien que le quiso hacer un grave daño a Nahir", remarcó Ostolaza.