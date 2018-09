En Misiones, la madre de una adolescente de 13 años denunció al chofer del trasporte escolar, en el que se traslada la menor día a día, debido a que su hija fue víctima de este sujeto de 49 años quien intentó abusarla sexualmente, después de dejar a su esposa en el trabajo.



Esta situación tuvo lugar el pasado viernes por lo que el degenerado es intensamente buscado por la Policía, después que la mamá de la estudiante denunciara al pervertido en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I de Posadas.



Durante este martes, efectivos policiales se disponían a realizar allanamientos para dar con el paradero del conductor. En tanto, se esperan nuevas medidas judiciales para avanzar con la causa.



Detalles



El último viernes, la adolescente ingresó a la escuela y le contó a sus compañeros que el chofer del micro la intentó abusar sexualmente, y luego padeció una crisis de llanto. Por esta situación hablaron con la maestra y de inmediato con la directora.



Minutos después, a las 7,30 de la mañana, las autoridades del Colegio Roque González, emplazada en el centro de Posadas, llamaron por teléfono a la madre de la menor quien se apersonó en forma inmediata. "Me llaman y me dicen que necesitaban hablar conmigo sobre el tema del transporte. Yo no me imaginé nunca, yo confiaba en esa persona. Era la única persona extraña que yo le entregaba a mi hija (para llevarla). Lo hacía desde el cuarto grado”, comentó la mujer a la prensa local, Red Ciudadana, FM 96.1.



Después de asistir a su hija y conocer los pormenores del caso, la mujer realizó la denuncia correspondiente.



En tanto, según expresó al medio radial citado el intento de abuso habría tenido lugar mientras viajaban hacia la escuela y en presencia de criaturas de menor edad que la víctima, quienes dormían en los asientos de atrás, cuando de un momento a otro, el chofer paró el vehículo y trató de violarla.



Ambas viven en Itaembé Miní, recordó la mujer por lo que "el trayecto era bastante largo (hasta el Colegio) y justamente por un tema del trabajo yo no la podía llevar y contraté el transporte".



Al encontrarse con la menor en la escuela: "ahí la siento en mi regazo y me cuenta. ´Mamá, José me tocó, José me tocó, me dijo que abra las piernas´ y ella le decía ´no por favor´, se corría (en el interior del vehículo) y por último el hombre le pidió que no contara nada". En este línea, la nena la reveló a su madre: "Yo no sabía que hacer mamá, tenía miedo".



Más tarde subrayó que: “Mi hija me dijo que iba con la señora y al bajarla en el trabajo, en la siguiente parada ocurre esto. Ella iba en el asiento de adelante, no al lado del chofer sino en la parte de atrás".



Al respecto dijo: "Él pensó que mi hija, al verla tan sumisa, no iba a contar nada", y agregó que "el transportista era de mi entera confianza, nunca me hubiese imaginado" algo así. "No puede ser que maneje un transporte escolar en el que lleva a chicos y chicas. No sé si esta fue la primera vez, si ya intentó hacerle esto a otros chicos, o si llegó a más. Uno le entrega la vida de sus hijos a estas personas, uno confía en estas personas, lo veía como una buena persona", denunció.



Más tarde, la mujer puso énfasis "en la valentía" que mostró su hija al defenderse y también revelar la sucedido. "Me llena de orgullo de tener una hija con esa valentía y que sea un ejemplo para otras chicas. Que no callen, que cuente. No puede existir una persona así, que tenga a cargo chicos. Que tenga esta monstruosidad en la cabeza, que tenga una enfermedad en la cabeza” manifestó orgullosa la mamá de la víctima.



Por último Marcelo Cardozo, el juez de Instrucción Uno, a cargo del caso solicitó la inmediata detención del acusado. Al mismo tiempo se espera que la joven declare en Cámara Gesell.