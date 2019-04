Una mujer de 27 años descubrió a su pareja abusando a la hija de 8 años en un galpón de su casa, en la ciudad de La Plata. La mamá de la pequeña estaba durmiendo la siesta con su novio, de 21, cuando él se levantó de la cama. Como no volvía, fue a buscarlo y lo encontró acomodándose la ropa mientras la nena, que todavía estaba en el piso, le dijo asustada: "Ma, yo no quería"



El lamentable hecho ocurrió el domingo pasado en una vivienda sobre la calle 120 del Barrio Hipódromo. Según contó la mujer al portal 0221 "estaba durmiendo la siesta junto a su novio, de 21, y se sobresaltó cuando el joven se levantó de la cama. Esperó un rato a que volviera y como no lo hacía decidió ir a buscarlo".



Lo que primero hizo fue salir al patio de su casa pero finalmente llegó hasta el galpón que hay detrás de su casa y que usaban para guardar cosas. Ni bien entró vio la escena que, hablando con la niña, le contó que se repetia desde hacía tiempo.

Su mamá hizo la denuncia y la hija, quien indicó que los abusos se venían dando reiteradas veces, le dijo que nunca le había contado lo que su padrastro le hacía porque él “amenazaba con ponerla en penitencia”. Las pericias médicas determinaron que la menor no presentaba lesiones compatibles con una violación pero que sí fue obligada a "practicarle sexo oral" al acusado.

Según trascendió, se trata de un joven de 21 años que se dedica a pedir limosna en la calle y que tiene junto a la mujer otros tres hijos varones. Lo detuvieron por el delito de abuso sexual.