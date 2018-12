El hecho ocurrió en el barrio La Chechela.

La mamá de la joven de 19 años que falleció en Escobar tras tocar un cable electrificado que había colocado su novio para proteger su cultivo de marihuana aseguró a Crónica que el hecho fue "intencional" y lo tildó de "violento". Además, detalló que el acusado está en libertad y denunció a la morgue de Campana por destrozar el cuerpo sin vida de su hija.

Claudia, la madre de Bianca Garraza de 19 años, relató a nuestro medio que Israel Godoy de 21, quien convivía junto a su hija en el barrio La Chechela, "colocó electricidad para proteger a sus 18 plantas de marihuana un día antes de la muerte y le pidió a la chica que vaya a limpiar la pileta de la casa de ambos a propósito".

Agregó: "Ella lo quería dejar y él la amenazó varias veces con matarla y luego suicidarse. Mi hija no quería estar con él porque no la dejaba salir a bailar con sus amigas, ponerse polleras, plancharse el pelo. Varias veces, él intentó cortarse las venas. Ella estaba volviendo a vivir a mi casa de a poco. Hacía trabajo de hormiga porque le daba miedo".

En cuanto al cultivo electrificado, la mujer detalló que su hija no estaba de acuerdo con la medida y contó que la víctima advirtió sobre el peligro que implicaba al joven varias veces. El acusado, permaneció tan solo 7 horas detenido en la Comisaría y ya fue liberado.

La vivienda donde fue hallado el cuerpo.

Denuncia a la morgue de Campana

La familia de la víctima también denunció a la Morgue de Campana por haber entregado el cuerpo de la víctima en malas condiciones.

"Cuando se llevaron el cuerpo, me prometieron que iba a ir directo a la morgue. Cuando la vi otra vez, estaba destruida. Mi hija era una chica de 57 kilos y, cuando la fui a retirar, parecía una persona de 300 kilos", detalló la madre de Bianca. "No cuidaron sus derechos ni viva ni muerta", sentenció.

A través de Facebook, Claudia despidió a la joven: "Bianca, mi princesa. Voy a dar mi vida por vos. Pido Justicia por Bianca Carolina Garraza. Su asesino está libre y mi princesa muerta. No voy a parar hasta verte en la cárcel. Mi hija no era de ese mundo. Ella era un ángel, trabajadora, guerrera, mi compañera. Él me la sacó".