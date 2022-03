Un horrible caso sacudió en la tarde del domingo a los vecinos de Solano, ya que se conoció que una persona violaba a su sobrina desde los 8 años. Una vez que la nena, hoy de 12 años, se animó a hablar, este hombre desapareció y los vecinos pidieron justicia en las afueras de la vivienda.

El equipo de Crónica HD transmitió in situ las protestas y habló con la madre de la niña, otros familiares y otros tantos vecinos.

"Nadie puede entender cómo está libre y encima la familia lo cubre. “Me dijo que su tío la manoseaba, la violada, que le robó la virginidad. Le decía que lo robó la inocencia y mi nena tenía miedo, me decía que no quería quedar embarazada del tío. Le creí a ella desde el principio y salí corriendo a hacer la denuncia”, expresó Ana, madre de la nena.

La abuela de la nena dialogó con Crónica HD y aseguró que "él le dijo que la iba a matar si decía algo".

Además, aseguró que recibió amenazas por parte de la familia de su ex marido, tratando a su hija de “zorra”. Para colmo, la nena pudo hablar cuando se mudó con su madre y aseguró que “no quiero quedar embarazada de mi tío”.

Según trascendió, ya había otras seis denuncias en contra de este hombre, al que muchos vecinos aseguraron conocer y tener una buena estima de su persona. La denuncia ya se realizó y está radicada en la UFI número 8, a cargo del doctor Ruggeri.

“Hoy la está pasando muy mal, porque esta persona, si se puede llamar persona, la estuvo hostigando y violando desde que tiene 8 años. Hoy tiene 12 y se pudo escapar, pudo sacar todo lo que ella tenía adentro. Yo a él lo conozco desde que era una criatura, uno no se imagina estas cosas hasta que pasan”, indicó Norberto, vecino y padrino de la víctima.

“Ella se sintió seguro en lo de sus padres maternos y allí confesó todo. Ahora queremos que este tipo esté preso, tiene que estar preso. Una persona no desconfía de un pariente. Los abuelos nunca le dieron pelota a la nena y sus tíos tampoco”, agregó.

Testimonios de familiares y vecinos, así te lo contó Crónica HD

Por su parte, la abuela Estela no se cayó nada y reveló que “la nena está muy mal porque encima no tiene el apoyo ni del padre. Si mi hija no se hubiera separado del papá de la nena, hubiera seguido pasando porque ella tenía miedo, estaba amenazada. Él le dijo que la iba a matar si decía algo”.

En adición, la prima de la madre declaró entre llantos “le arruinaron la vida a la nena, no va a vivir más en Paz. Que lo saquen del barrio y que vaya preso, pedimos justicia por la nena. Parecían gente buena pero no”.