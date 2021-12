En su incansable lucha por justicia, la familia de Anahí Benítez, asesinada en 2017, recibió distintas amenazas y ataques que escalaron en violencia. El último ocurrió este lunes cuando el hermano mayor de la adolescente de 16 años fue baleado en la puerta de su casa en Lomas de Zamora.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. En esas imágenes puede verse cómo dos sujetos interceptaron a David Rocco que estaba por entrar en moto a su casa. Apenas se bajaron de la moto, los delincuentes le dispararon a quemarropa al hermano de Anahí, que aceleró el vehículo en dirección contraria y esquivó los disparos.

La novia de Rocco, que lo acompañaba, quedó sola en la puerta del domicilio y revoleó la mochila al patio delantero de la casa. Lo llamativo para la familia es que los agresores nunca intentaron robarle las pertenencias a la joven.

Es la segunda vez que el hijo mayor de Silvia Pérez Vilor sufre un episodio de estas características: fue atacado en 2018, cuando le intentaron robar la moto y le dispararon 15 veces. En esa ocasión también resultó ileso.

Días antes de que Rocco fuera víctima del último ataque, quien también recibió amenazas fue Diego Tula, el adiestrador del perro Bruno que siguió rastros de Anahí Benítez en la casa de Marcos Bazán, quien fuera condenado a prisión perpetua el año pasado,

A Tula, quien adiestra perros del grupo K-9 de la Policía, le dejaron una foto suya junto a su mujer y el mencionado animal con una leyenda: "Cierren el orto o los vamos a hacer boleta".

.

Silvia Pérez Vilor, mamá de la joven asesinada, había abierto un canal de Youtube para denunciar y probar la culpabilidad de Bazán y marcar inconsistencias en el proceso de investigación judicial sobre el femicidio de su hija, quien fue hallada asesinada en la reserva natural Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Publicó cinco videos y en el último, avisó que cerraría la cuenta tras dar a conocer lo que ocurrió con su hijo.

"Estoy enfrentándome a una mafia. No voy a exponer a nadie por esto. La verdad siempre sale a la luz. Cierro mi canal, suspendo todo lo que tenía programado. Quédense bien tranquilos que de mi boca no va a salir una sola palabra más", afirmó.

Y dijo con ironía: "Y si querés que te diga algo, Bazán, sos inocente, te armaron una causa. Lo que vos quieras. Le pido disculpas a la gente, sé que me van a saber comprender. Yo no hablo más, vivo en el país que vivo y me tengo que adaptar".