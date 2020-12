Por Melanie Berardi

"Vivimos una pesadilla con mi hija por parte de su padre", comienza S.B.T, con la voz ahogada por la angustia y la desesperación. Hace más de un año, ella volvió a la Argentina desde Francia donde sufría violencia de género. Él comenzó luego una demanda de restitución internacional por la tenencia completa de la beba de ambos, que sufre un trastorno generalizado del desarrollo, como consecuencia de los maltratos.

La mujer cuenta a cronica.com.ar que denunció reiteradas veces al padre, a quien debe referirse como F.N.P. para evitar un bozal legal. Por ello, la Justicia Penal lo investigaba por violencia doméstica, amenazas e incluso abrió una por averiguación de abuso sexual. La Civil, sin embargo, falló a favor de la demanda del hombre y obliga a la menor a regresar a Francia con su progenitor, pese a las recomendaciones de los médicos.

S.B.T. junto a su hija, quien tiene un certificado por discapacidad.

"Él quiere que la nena se quede sin su madre", asegura S.B.T. Relata que todo comenzó hace tres años, cuando se recibió de Ingeniera Industrial y viajó a Paris, por una beca para continuar sus estudios. Allí, conoció a F.N.P. y a los meses, el 30 de enero del 2018, nació la beba de ambos.

La vida de la pareja estuvo atravesada por la violencia. S.B.T denunció que él se emborrachaba y se drogaba para luego golpearla y agredirla. "Él no trabajaba y yo mantenía los gastos del hogar trabajando en una empresa durante nueve horas al día. Al regresar al hogar, lo encontraba violento y a mi hija siempre dormida e imposible de despertarla para amamantarla", explica la mujer de 33 años.

Tiempo después, él le confesó que le ponía alcohol en el puré de la beba para que "estuviera tranquila y durmiera". Eso quebró a la madre. "Tengo fotos de ella desmayada y mis mensajes a él preocupada de por qué dormía tanto. Desde los 7 a los 11 meses, todos los días que yo trabajaba, estuvo dopada con alcohol", dijo a este medio.

"Lo denuncié a la policía y me echó de la casa, cambió la cerradura. Viví un mes con mi hija en un hotel, pero me sentía desamparada allá y con miedo a represalias. La familia de él tiene mucho dinero y poder en Francia porque tiene vínculos con el gobierno", denunció la mujer y agregó: "Él volvió con nosotras a la Argentina, pensé que las cosas iban a mejorar acá porque iba a estar más tranquilo, pero no pasó. Siguió con los maltratos y me amenazó con un arma, dijo que no iba a dudar en usarla".

La madre denunció que el padre "dopaba" con alcohol a su hija, desde los 7 a los 11 meses.

Los maltratos sufridos por su papá provocaron que la nena sufriera un trastorno generalizado del desarrollo. S.B.T detalla que ahora "aprendió a caminar y está diciendo sus primeras palabras" a los dos años con la contención de su familia materna, pero aún "le tiene miedo a las personas y baja la mirada". Y señala: "Los especialistas de neurodesarrollo adquirió eso por la situación de violencia vivida. Ella nació con una nena normal".

A pesar de que F.N.P. regresó a Francia, la Justicia obliga a que la nena tenga contacto a través de videollamadas con el hombre cuatro veces por semana. "La pasa muy mal, vivimos una pesadilla con mi hija por parte de su papá. En las llamadas nos grita o se filma con su pareja moviendo las sábanas en la cama. Todo esto lo deje asentado en la Justicia", explica.

Pese a ello, el fallo del magistrado de primera instancia a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, Alejandro Hagopian, caratulada “P.F. c. T.S. sobre Restitución”, considera el pedido de la mujer de no entregar a su hija por un peligro no tiene sustento: “La posible constatación del presupuesto fáctico (‘riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerlo a un peligro físico o psíquico’) que, de configurarse, impediría la restitución, lo que no se advierte de los informes elaborados y de la señalado precedentemente con relación al no inicio e interrupción de los tratamientos prescriptos a la niña”.

"Eso me mató. Parece que ni leyeron los informes médicos. El Cuerpo Médico Forense, así como especialistas del Garrahan y del Consejo del Menor recomendaron que debe seguir en Argentina, por su tratamiento y su entorno. Volver a ese lugar lleno de violencia puede provocar que pierda todos los avances que está haciendo. La Justicia no entiende que mi hija tiene derecho a la salud y a mejorar su calidad de vida", denuncia la madre.

Una de las denuncias de S.B.T contra su ex pareja.

Si los jueces de la Cámara (José Benito Farje, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper) vuelven a fallar en contra de S.B.T, la sentencia estaría en condiciones de ser ejecutada y la niña deberá retornar con su padre.

"Necesito que la Justicia nos escuche. ¿Quién se hace responsable de todos los cambios nefastos que puede sufrir mi hija si vuelve allá? La causa penal juzga a su padre por violento. Yo hice todo para proteger a mi hija de dos años y necesito que la Justicia me ayude. Que sepan todo lo que hicimos para estar paz. Me costó muchisímo salir de la situación, más en otro país. Y pedir ayuda en mi país, que me dé la espalda, es terrible", lamenta.

La Justicia Penal incluso inició una causa por averiguación de abuso.

