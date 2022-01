El gerente general de la empresa Andreani sostuvo este martes que el empresario postal Oscar Andreani se encontró “ shockeado” luego del robo que sufrió en su estancia de la localidad bonaerense de San Pedro . Además, dijo que esperan saber si se tratará de un hecho " aislado o premeditado".



En esa línea, el hombre expresó que el empresario se encuentra “ shockeado por la situación ”, pero que “está bien de salud”, ya que “es una persona muy fuerte”, según dijo en una entrevista con TN.

El robo que sufrió el empresario Andreani (79) la madrugada del lunes, en su estancia situada en la zona rural de San Pedro , en el norte de la provincia de Buenos Aires está siendo investigado "junto a la fiscal y la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones) de San Pedro”, aseguró Alejandro Pozzo.

¿Cómo sigue la investigación por el robo a la estancia de Andreani?

Sobre la mecánica del hecho, Pozzo detalló que los delincuentes primero redujeron a los caseros de la estancia y que luego fueron hacia la casa donde se encontraba Andreani y su familia.



“No tenemos conocimiento de que hayan estado armados. No hubo toma de rehenes y no se puede precisar el tiempo que estuvieron, estamos reconstruyendo la situación”, dijo. A su vez, señaló que se investiga "si fue un hecho aislado a premeditado".