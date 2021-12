Luego de la desaparición de Nancy Videla (31), ocurrida el 26 de noviembre último, y que tuvo el peor final al ser encontrada asesinada una semana después, otro caso mantiene en vilo a la ciudadanía.

María Luján Barrios (24) fue vista por última vez el viernes 3 de diciembre a pocos metros de su casa, situada en la localidad bonaerense de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. La vivienda está ubicada en la calle Juan de Garay al 2000.

María Luján Barrios, de 24 años.

Crónica HD estuvo en esa localidad y en El Jagüel, donde vive la madre de la joven, María (59). Recabó testimonios de vecinos que dijeron que haber visto a la joven subir frente a su vivienda a una camioneta Fiat Fiorino blanca. Algunos sostuvieron que se trataba de un remís y otros que sólo alcanzaron a ver a un hombre que estaba al mando del vehículo, quien se encontraba enfurecido.

La madre de "Marilú", en diálogo con el canal, aseguró "no" tener "idea de lo que pasó" con su hija. "No se dónde está. No es de no comunicarse con sus amistades. Las otras veces que se fue, porque tiene problemas con adicciones a las drogas, siempre estuvo en contacto con sus amigas", sostuvo.

"Para mí que la tienen encerrada", consideró la mujer en medio de un ataque de llanto, al aludir a un eventual secuestro.

"Se ha ido hasta tres meses y mis nietos se quedan conmigo", agregó. Luego se refirió al 3 de diciembre. "Justo ese día cobró. Había cobrado un plan (social). Ella me dijo que salía y que iba a dejarme los chicos", rememoró.

"'No voy a cuidarte otra vez a los chicos', le dije. 'Bueno, voy a pagar para que me los cuiden', me respondió. 'Lo bien que hacés', dije", relató María.

La mujer de 59 años agregó que, al día siguiente, ya no hubo noticias sobre su hija. "El sábado no aparecía y la niñera me llama. Le dije que se tomara un remís y me trajera a mis nietos", contó.

María, luego, comentó que se enteró de que "Marilú" poco antes de ser vista por última vez había estado en una fiesta con personas de nacionalidad peruana. Y que se contactó con ese gente y no le supieron decir dónde estaba su hija.

La mujer, por último, protestó porque en dos comisarías no le quisieron tomar la denuncia por desaparición, hasta que pudo radicarla en la seccional de Luis Guillón.