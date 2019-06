Una joven de 20 años oriunda de Wanda, Misiones, se encuentra desaparecida desde el último jueves y su familia cree que podría estar secuestrada en Paraná por una red de trata, consideraron este domingo.



"Está trabajando hasta Interpol en las fronteras, la causa es por trata de personas. Estamos muy angustiados y preocupados, no sabemos nada de ella", dijo este mediodía la mamá de la chica, Mabel, en diálogo con la prensa, y precisó que "la búsqueda está centrada en Paraná, pero se la está buscando a nivel nacional".



"Le pido a todos los argentinos que compartan sus fotos para poder encontrarla", agregó la mujer y aseveró que el prómixo lunes a las 18 habrá una manifestación en la plaza central de Wanda para pedir por el esclarecimiento del caso de la desaparición de Michelle Melany Schendelbek.



La joven en cuestión tiene 20 años, y lo último que se sabe de ella, según la información policial, es que había tomado un micro hacia Córdoba, sin embargo su familia asegura que recibió un mensaje de ella desde la capital entrerriana.



"Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!", fue el mensaje que mostró Miguel Schendelbek a la justicia de Misiones, que al ser un posible caso de trata de personas, tomó intervención el Juzgado Federal de Eldorado.



"Desde el jueves por la tarde no la volvimos a ver, nos enviamos mensajes de texto a las 16 y después a la noche del mismo día me llegaron más mensajes de Whatsapp en los que aseguraba que estaba bien. Pero ella no los escribió, estoy seguro porque conozco los términos que utiliza y cómo abrevia las palabras. No eran de ella, y se los mostré a la Policía en Wanda", relató el padre a medios locales.



También agregó que, ya en la madrugada del viernes, "a las 2.30 volví a recibir mensajes y sí fueron de mi hija porque eran cortitos y precisos: 'Hola pa, ayuda pa', 'Entre Ríos, en Paraná', 'Surán gris', 'me ponen suero', 'un hombre alto, paraguayo', 'casa de madera'", relató el hombre.



"No paramos de enviarle mensajes y llamarla, y fuimos hasta Paraná a realizar la denuncia", aseguró Miguel.



La Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura encendieron las alertas y protocolo para investigar el presunto delito de trata de personas e intentar ubicar la vivienda donde podría estar privada de su libertad la joven misionera.