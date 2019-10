Ordenaron la detención de un sujeto que obligó con un rebenque a su hijo de cinco años a fumar cigarrillo. El insólito caso fue descubierto por la Policía cuando efectivos de la Seccional 12 realizaban un recorrido por la zona Bº 1º de Mayo, en Santiago del Estero, y encontraron a una mujer llorando junto a su nene.

Los uniformados se acercaron para ayudarlos y la madre, que es una empleada de comercio de 27 años, les contó a los policías que minutos antes se había peleado con su ex pareja, quien no le quería entregar al menor.

Todo comenzó cuando se encontraba en su casa junto con su hermana de 20 años, a quien le había llegado un mensaje del acusado a través de WhatsApp. Al abrir la conversación, vio el mensaje que tenía una foto de su sobrino con un cigarrillo en la boca y la siguiente frase: "Ahora aprendió a fumar”.

La foto que envió el padre a su cuñada.

De inmediato le mostró la foto a su hermana, madre del pequeño, y esta salió corriendo a buscarlo en la casa del padre. Allí la mujer encontró al nene llorando desconsoladamente, quien le confesó: “Mamá, él me dijo que si no me pongo el cigarrillo en la boca y fumo me iba a pegar con un rebenque”.

En ese momento se desató una discusión entre la madre y el padre. El hombre se quería quedar con el chico, pero finalmente la madre se opuso y logró escapar con el menor.

La Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, representada por la Dra. María del Pilar Gallo, ordenó que la Policía busque al acusado y lo metan en prisión.