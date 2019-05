Los padres del colegio Madre Mercedes Pacheco se encuentran paranoicos tras la aparición un video en el que un alumno aparece tirando tiros al aire.

Según relatan fuentes, el joven se llama Iván, tiene 16 años y va a quinto año del citado instituto educativo de Villa Insuperable en la localidad bonaerense de La Tablada.

El reclamo contra la escuela es que no le prohibió la entrada ni sancionó al pibe que en otra grabación, habría amenazado con matar a todos y salvarse solamente él.

Este lunes no hubo clases debido a que varias familias, que armaron un grupo de Whatsapp consternados por el tema, decidieron que lo recomendable es que los chicos no vuelvan hasta que no se resuelva la situación con el menor de edad.

Existe un fuerte enojo por el hermetismo que manejan los directivos que no dieron ningún tipo de explicaciones.

Por ese motivo, el próximo martes habrá una protesta en el lugar en el que decidirán los pasos a seguir, ya que según relatan, esta situación les trae a la mente lo que sucedió en Columbine en abril de 1999 en donde fueron asesinados 12 estudiantes y un profesor.